El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha denunciado que el "tripartito municipal", en referencia al equipo de Gobierno, "olvida y renuncia a las raíces y los orígenes de Murcia al suprimir la Concejalía de Huerta", informaron fuentes del PP en un comunicado.

Para los 'populares', "el equipo del alcalde Serrano da la espalda a la cultura, tradición e historia de nuestro municipio y arrincona un área como la de Huerta, que ha permitido la ejecución de infraestructuras y la recuperación de entornos verdes que han contribuido a la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos".

Según ha explicado el Grupo Municipal Popular, "la apuesta por la Huerta que ha seguido el Ayuntamiento en los últimos años ha permitido el desarrollo de proyectos que han traído para el municipio recuperación del patrimonio huertano, creación de nuevas vías verdes, acondicionamiento de acequias y puesta en valor de sendas y caminos".

Así, ha citado ejemplos de proyectos municipales que han visto la luz durante los últimos años y que "han tenido a la Huerta en el centro de la actividad del Consistorio".

"Es el caso de la puesta en valor de la Acequia Churra la Vieja y Alfatego con el proyecto de remodelación de la Rueda de La Ñora, la redacción de proyectos para la rehabilitación de molinos tradicionales de la Huerta, como el de la Pólvora, en Rincón de Beniscornia, el Molino Armero, en Cabezo de Torres, el Molino del Amor, en La Arboleja y la adecuación del entorno del Molino del Batán, con la recuperación de un torreón árabe del siglo XII y un puente que data del siglo XVIII", ha añadido al respecto.

Asimismo, el PP de Murcia ha hecho referencia al proyecto para la construcción de la segunda fase de la Vía Verde, "que traerá mejoras para las pedanías de Los Dolores, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías y Zeneta".

Igualmente, ha apuntado la adquisición de los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto de las Fortalezas del Rey Lobo, en Monteagudo, que ha supuesto una inversión de más de dos millones de euros, así como del Castillejo y la Alberca de Larache, conocida comúnmente como el Huerto Hondo.

"También está en marcha la construcción de una Senda Verde en las inmediaciones de la acequia de Puxmarina, lo que supondrá una mejora muy importante para los vecinos de la pedanía de La Raya".

A esto, ha sumado "otro de los hitos alcanzados por el equipo de José Ballesta", la consolidación de la red de huertos de ocio, "que cuenta con 168 instalaciones, presentes en once pedanías diferentes, y que albergan una extensión total de más de 18.000 metros cuadrados".

Además, "el Consistorio ha firmado un convenio con la Junta de Hacendados que permitirá la conservación de 75 acequias. El PP también ha consolidado la celebración de la Semana Huerta, con participación de los centros educativos para acercar las raíces de Murcia a los más pequeños".

"LA RESPONSABILIDAD LES VIENE MUY GRANDE"

El PP ha exigido al Gobierno municipal que no paralice los proyectos de recuperación, rehabilitación y conservación de la huerta. "La izquierda y Ciudadanos no tienen proyecto de ciudad y lo vuelven a demostrar al no contar en su Gobierno con la Huerta, lo que evidencia que la responsabilidad de dirigir una institución como el Ayuntamiento les viene muy grande", ha recalcado.

Asimismo, ha asegurado que desde el Partido Popular "no vamos a permitir que Murcia retroceda por culpa del tripartito", al tiempo que ha instado a Serrano "a continuar con la apuesta por la vertebración territorial y social en la que viene trabajando desde los últimos años".