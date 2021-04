El PP presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Murcia una moción para reclamar la continuidad de 'Murcia Río', un proyecto del que ha dicho que se verá "truncado" por el nuevo equipo de Gobierno, al que ha acusado de buscar "el revanchismo" y no tener "ningún plan para solucionar los problemas de los murcianos", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, quien ha recorrido este jueves el Plano de San Francisco y El Malecón, los dos emplazamientos en los que están contratadas las últimas obras adjudicadas de 'Murcia Río' y que "pueden suponer los últimos trabajos que se lleven a cabo de este proyecto estratégico si el tripartito municipal acaba paralizándolo".

La edil 'popular', que ha estado acompañada por los concejales José Guillén, Antonio Navarro y Mercedes Bernabé, y por la portavoz del PP en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que uno de los primeros anuncios del alcalde, José Antonio Serrano, ha sido "paralizar" el proyecto.

"El tripartito de Podemos, Ciudadanos y PSOE en el Ayuntamiento de Murcia no tiene proyecto y solo se dedican a destruir y paralizar proyectos que contaban con un amplio respaldo social, como Murcia Río", ha señalado la dirigente del PP.

Para el partido, "el alcalde del tripartito, Serrano, quiere ralentizar un proyecto que favorece la cohesión social y la vertebración territorial; un proyecto estructurante que fue avalado por el Consejo Social de la Ciudad, aglutinando un importante respaldo social".

En este momento están finalizando los dos últimos proyectos lanzados por el equipo de José Ballesta, dentro de 'Murcia Río II', como son los de renovación y mejora del Plano de San Francisco y el Malecón. En este sentido, el Grupo del PP ha señalado que 'Murcia Río' ha supuesto "la recuperación del cauce del río Segura a su paso por Murcia y la puesta en valor de las motas, lugares por las que pasean y practican deporte miles de murcianos a diario".

Así, ha lamentado que el PSOE "quiere arrinconar un proyecto que tiene en el centro de sus actuaciones el medio ambiente y la salud y que mejora la calidad de vida de los murcianos, y más en estos momentos de pandemia, en los que los espacios verdes se han convertido en el punto de encuentro saludable de las familias y personas mayores".

Los 'populares' también ha advertido de que 'Murcia Río' es un proyecto que logró financiación europea, "por lo que no se debe ralentizar si no desarrollar en tiempo y forma para que Murcia no pierda la financiación que logró para la ejecución de este proyecto estratégico".

🚣🏻💧Murcia quiere #MurciaRío, un proyecto que supone más medio ambiente y salud y que mejora la calidad de vida de los murcianos https://t.co/fhGFuRsE62 pic.twitter.com/IXHpflR3gc — Populares de Murcia (@PopularesMurcia) 16 de abril de 2021

Un proyecto "respaldado por los murcianos"

El PP ha destacado que los murcianos "han mostrado mayoritariamente su respaldo masivo" a un proyecto que cuenta con "una alta rentabilidad social" y que también "se convierte en un enclave que es motor de servicios y turismo".

"Murcia Río acerca a la huerta y el río como elementos fundamentales y propone actuaciones de mejora, recuperación y puesta en valor ambiental sobre una superficie superior a los dos millones de metros cuadrados", han añadido desde el Partido Popular de Murcia.

Además, ha remarcado que este proyecto "supone una apuesta decidida por la peatonalización y la mejora de las infraestructuras verdes urbanas en los barrios y las pedanías, creando espacios amables y naturales que mejoran la salud y la calidad de vida de los murcianos a través de la mejora del medio ambiente y la vertebración territorial del municipio a través de la conexión de sus pedanías".

Lo reucperará "en dos años"

El PP ha insistido en que recuperará 'Murcia Río' dentro de dos años, "cuando los murcianos vuelvan a votar". "Será el momento de recuperar un proyecto de ciudad que ahora por desgracia se va a ver truncado por un gobierno que solo busca el revanchismo y que no tiene ningún plan para solucionar los problemas de los murcianos, ni ningún proyecto para el municipio de Murcia", han apuntado los 'populares'.

Asimismo, Rebeca Pérez ha manifestado que desde su formación "vamos a trabajar para salvar 'Murcia Río', un proyecto que quieren los murcianos y vertebra todo nuestro municipio".