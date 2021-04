El ritmo de trabajo del vicealcalde y primer teniente de alcalde, delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento de Murcia, Mario Gómez, no parece haberse relajado tras la salida del PP del Gobierno, todo lo contrario. Cualquier traspaso de poderes en una administración pública supone un sinfín de quebraderos de cabeza logísticos, burocráticos y estratégicos. Aunque la cita para la entrevista es en la primera planta del Ayuntamiento, en la Glorieta de España, encontramos a Gómez comiendo en una de la terrazas de la plaza Cardenal Belluga en compañía de parte de su equipo. «Coma tranquilo, le espero en el Ayuntamiento», le decimos pero se levanta. «No, hacemos la entrevista ya, que tengo una reunión en menos de una hora», responde.

Cómo valora la maniobra de los diputados disidentes de Cs para hacerse con el control del Grupo Parlamentario?

Mientras existan partidos capaces de comprar voluntades y políticos capaces de vender su alma seguirá brillando la corrupción en las administraciones públicas y se oscurecerá la democracia. Mientras existan estos políticos que no cumplen con lo que firman, poca o ninguna legitimidad tendrán para poder gestionar nada. Tampoco tendrán ninguna credibilidad sus promesas.

Ellos aseguran que no se han movido de su sitio, que siguen respetando los acuerdos de gobernabilidad que firmaron en 2019 con el PP, que piensan cumplir al milímetro el programa electoral de Ciudadanos.

También los diputados de Vox que expulsaron dicen defender los intereses de Vox. Es sólo una huida hacia adelante para intentar justificar algo que es injustificable. Cuando estás en un partido defiendes los intereses de ese partido que a su vez defiende los intereses de los vecinos en función de un programa electoral. Cuando rompes la confianza, cuando firmas un acuerdo que no has cumplido, ¿qué credibilidad tiene esa gente ahora diciendo que van a cumplir ningún programa? Además, te diré que estoy convencido de que firmaron la moción a sabiendas de que no la iban a apoyar, porque por la noche ya se sabía, había filtraciones y al día siguiente estaban ya en el PP.

Una lectura que muchos hacen es que toda esta convulsión política está paralizando la gestión del Gobierno regional; es abril y seguimos sin presupuestos, ni los regionales ni los de la capital.

Nosotros estamos trabajando con los presupuestos. Lamentablemente, con los anteriores socios de gobierno fue un caballo de batalla y no conseguimos hacerlos en tiempo y forma. Ahora tenemos que trabajar con la herencia del antiguo concejal de Hacienda y salvar todas aquellas limitaciones que nos han dejado los excompañeros del PP. Hay que decirlo, nosotros estábamos en el Gobierno pero lo único que quisieron de nosotros fue permanecer en el Gobierno, fue ese acuerdo que se firmó inicialmente. Nunca han querido gobernar en coalición y siempre nos han mantenido al margen de todo. Ahora sí estamos trabajando en las cuentas y se ultimarán lo antes posible. Lo que no va a volver a pasar es lo que pasó con el PP y es que se aprobaron los presupuestos de 2020 en noviembre, cuando ya de poco servían.

Se ha hablado de prácticas irregulares en el equipo de Ballesta, de que se van a abrir los cajones, ¿qué podemos esperar?, ¿qué va a cambiar en las próximas semanas?

Vamos a sacar adelante la implementación de un sistema unificado y ajustado a la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a contratación pública, que es algo que estamos demandando desde que llegamos al Gobierno. Ya lo estábamos haciendo en la Mesa de Contratación donde habíamos expulsado por supuestos colusorios a algunas empresas. Además, en la Comisión de Vigilancia de la Contratación ya estábamos detectando los incumplimientos y posibles irregularidades en contratos que ya estaban funcionando, como el contrato de las grúas, el de limpieza viaria, el de parques y jardines…

En cuanto a la contratación menor, cuyas competencias están en todos los concejales por ser delegadas por el alcalde, vamos a implantar un sistema mediante una instrucción que está terminando de elaborar los servicios jurídicos para determinar los parámetros que todos los concejales van a tener que seguir para ejecutar esos procedimientos de contratación menor. Eso va a garantizar que no haya irregularidades como venía sucediendo anteriormente o, me atrevería a decir, ilegalidades, como yo mismo puse en conocimiento del anterior alcalde, de la Junta de Gobierno y de los servicios jurídicos, pero todos miraron hacia otro lado.

El exalcalde Ballesta asegura que si hubiera tenido el más mínimo indicio de una irregularidad lo habría zanjado al instante y que lo que lo que motivó la moción de censura en el Ayuntamiento fue ‘la Operación Moncloa’, las directrices desde Madrid de PSOE y Cs.

Si él ha sido alcalde tanto en 2015 como en 2019 fue por las directrices de su partido en Madrid, ¿no?, de lo contrario no lo hubiera sido.

Respecto a los contratos menores Ballesta sabe, y no puede decir lo contrario y si lo dice está mintiendo, que este Ayuntamiento y el anterior alcalde han permitido, escondido y mirado hacia otro lado cuando se le han puesto en conocimiento contratos no irregulares, ilegales. Cuando en un informe dices que has pedido tres presupuestos a tres empresas distintas, pero luego se detecta que puede ser el padre, la madre y la hija, que a pesar de aparecer tres empresas sólo figura un mismo taller, o cuando da igual a quien contrates, si al primero, al segundo o al tercero, todos los pagos van al mismo número de cuenta… que me diga él si eso es ilegal, irregular o está bien.

Si ese es el procedimiento de contratación de Ballesta o del PP entiendo que está engañando a esta administración, a todos los murcianos y que está permitiendo que continúe la contratación ilegal en la Administración local. No estoy diciendo que todos los contratos se hicieran así, pero él tenía conocimiento de algunos casos. No puede negarlo. Como tampoco podía negar que tenía conocimiento de un contrato ligado a las luces de Navidad en el que yo entendía que no se podía ejecutar una modificación. En aquel caso, se habían instalado esos adornos antes incluso de que se aprobara en Junta de Gobierno, lo cual ya es irregular, pero es que, además, como puse de manifiesto, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público a la cual se vinculaba ese contrato, no se podía modificar el contrato, pero se hizo; eso también lo sabía el anterior alcalde. Por cierto, por todo esto pedí informe a los servicios jurídicos y no me respondieron.

"Yo no sabía que había irregularidades en el contrato de Parques y Jardines cuando firmé"

Uno de los contratos más sonados fue el de Parques y Jardines. El PP no se cansa de repetir que aparece su firma y que por tanto es usted el responsable.

Le explico mi firma. Ese contrato sale a licitación pública, se lleva a cabo el procedimiento por la mesa de contratación y se adjudica en la legislatura anterior. Es cierto que se ponen alegaciones a ese procedimiento, se recurren y se amplía el plazo. Al final resulta que se desestiman todas esas alegaciones. Al llegar la campaña electoral no se puede firmar ningún contrato por ley y entonces llega el nuevo gobierno y las competencias de contratación son de Mario Gómez, y me lo ponen para la firma… ¿Yo tenía conocimiento entonces de alguna irregularidad en ese contrato? No. Por lo tanto, yo no me puedo negar a firmar algo que en aquel momento se entendía que estaba bien, entre otras cosas, porque si no lo firmo estaría prevaricando. Pero ahora, en estos meses, ¿se ha descubierto que posiblemente hubo una empresa que tenía información privilegiada? Pues ahí hay unas pruebas que un juez determinará si estima o no. ¿Que aparentemente todo apunta a que se utilizaron en la campaña de Ballesta unos vídeos que son muy similares a los realizados por la empresa adjudicataria? Eso también lo tendrá que determinar un juez. Pero en el momento de la firma del contrato eso no estaba. ¡Yo no lo sabía!

Sus objetivos como presidente de la Mesa de la Contratación.

Lo que está claro es que tenemos que potenciar la Mesa de Contratación y agilizar todos los procedimientos y poner a disposición del sector de la construcción la obra civil, todos los proyectos que podamos a través de la cantidad ingente que tiene este Ayuntamiento de presupuesto pendiente de ejecución. Los famosos remanentes de Tesorería, millones de euros para sacar a licitación pública. En un momento de crisis como el que vivimos ese es un caballo de batalla que hay que afrontar ya; y si no se ha hecho antes es porque el PP nos estaba poniendo trabas. Ya tenemos diseñado un plan estratégico para dinamizar esta cuestión.