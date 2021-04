El amplio despliegue policial preparado para este sábado, que tendría que haberse celebrado el Entierro de la Sardina, de no haber coronavirus, no hizo falta: la lluvia deslució la jornada y mitigó las ganas de la gente de salir a tomar el aperitivo. En la plaza de las Flores y Santa Catalina, sitio habitual de tapeo, había muchas mesas vacías. No obstante, los municipales organizaron un dispositivo, para vigilar la jornada.

El día se desarrolló, hasta las seis de la tarde, "sin incidencias reseñables", indican fuentes policiales, que apuntaron que los agentes se desplegaron por plazas, parques y jardines.

La Agrupación Sardinera, por otro lado, anunció este sábado que el escaparate ganador de su concurso ha sido el de la floristería Fernando Hijo.

No es lluvia, es llanto

"Hoy llora el cielo porque no podemos repartir alegría y felicidad. Volveremos pronto. Mientras tanto, hoy también, cumplamos con las medidas establecidas y llenemos las redes para sentirnos cerca". Es lo que indican desde la Agrupación Sardinera, que invita a los murcianos a celebrar el Entierro de la Sardina en casa, ya que, por segundo año consecutivo, el coronavirus ha impedido que pueda salir el desfile de la fiesta más grande, de Interés Turístico Internacional, que tiene la ciudad.

De haberse podido hacer el Entierro, la lluvia que este sábado por la mañana cae en la capital murciana habría deslucido los tradicionales festejos en Alfonso X y Santo Domingo, donde los pasacalles llenan de ilusión a oriundos y visitantes, para abrir boca. Y, de haber habido desfile, el agua que cae del cielo habría dado una tregua a la hora de la cabalgata, ya que, según Meteorología, esta noche no llueve.

El espíritu sardinero, de solidaridad y generosidad, sigue presente, aunque el virus no deje sacar carrozas de homenaje al Olimpo. En este sentido, sardineros de Júpiter fueron ayer al Virgen de la Arrixaca a entregar juguetes a los niños ingresados. Sanitarios del hospital murciano agradecieron el gesto, ya que "incluso en pandemia, no habéis dudado en repartir vuestra alegría".

Otros sardineros aprovecharon el día para reunirse con los de su grupo, siempre cumpliendo las medidas de prevención anticovid y sin jaranas en la calle. A poner en marcha la hermandad y planear para cuando sí se puedan hacer cosas. En la ciudad, mientras, siguen plantados los dioses que se bajaron de sus carrozar: Mercurio, en la calle Basabé; Zeus y Odín, en La Glorieta; Momo, en Los Molinos del Río, entre otros.

Un juguete inclusivo

Por otro lado, la Agrupación Sardinera informó en sus redes de que el juguete diseñado por Daniel, de 13 años, ha resultado el ganador del certamen Haz tu propio juguete. Se trata de "un juguete inclusivo, como nuestra fiesta, que permite practicar el alfabeto dactilológico que usan las personas sordas cuando necesitan deletrear algo". El niño ha ganado seis sillas para ver el próximo desfile. Y no es el único afortunado: "A partir de lunes, si has enviado tu diseño, pásate por la sede de la Agrupación Sardinera y recoge tu peluche sardinero", anuncian los organizadores.

Aunque todos tienen premio, el de Daniel también incluye la posibilidad de que su juguete sea producido y repartido en el próximo Entierro de la Sardina. Que, si los dioses quieren, se celebrará el sábado 23 de abril de 2022, con la explosión de las ganas acumuladas ya demasiado tiempo.