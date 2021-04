El segundo Bando de la Huerta pandémico de la Historia de la Región transcurrió «sin grandes incidencias», según expresaba en su perfil de Twitter el edil de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca.

En el día de la resaca del Bando, fuentes del Ayuntamiento informaron de que la Policía Local interpuso un total de 577 multas por incumplimiento de las medidas anticovid. En concreto, 349 fueron las personas castigadas por no llevar mascarilla, 145 por superar (en un total de 12 establecimientos hosteleros) la cuota de reuniones de cuatro no convivientes, 61 por no respetar el toque de queda a las 22 horas y 22 por no incumplir la limitación territorial.

«[Contamos con la] colaboración de la ciudadanía murciana, que en su inmensa mayoría optó por la prudencia y la responsabilidad», continuaba Lorca.

«La mejor celebración»

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, se expresó ayer en similares términos: «Ayer fue una jornada en la que todo discurrió con absoluta normalidad y esta es la mejor celebración que podríamos hacer del Bando de la Huerta, ya que al cuidarnos estamos cuidando a nuestros vecinos, sobre todo, los más vulnerables. Espero con ilusión que el próximo año, cuando ya esté toda la población vacunada, podamos disfrutar de las mejores Fiestas de Primavera». Además, Serrano reconoció «la gran labor de los efectivos de la Policía Local desplegados, así como de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, cuya presencia disuadió aglomeraciones que podrían haber incrementado el contagio por coronavirus».

Por último, el alcalde recordó «que seguimos inmersos en la semana en la que deberían estar celebrándose las Fiestas de Primavera, por lo que es necesario mantener la precaución para evitar contagios que vuelvan a llenar los hospitales, a provocar más muertes por este virus y también que perjudique con nuevas restricciones la economía local».