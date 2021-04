El Bando de la Huerta se vivía en 2020 en los balcones, por obligación: con la población confinada, el día ni siquiera era festivo. Solo se podía salir a, por ejemplo, comprar comida para llevar, y hasta para eso mucha gente se puso el refajo. En este 2021 no hay confinamiento y previsiblemente mucha gente se enfundará el traje típico y se echará a la calle. Como no hay cierre perimetral entre municipios, pueden venir hoy a Murcia habitantes de otras localidades, sin que hacerlo sea una infracción a la norma. Y, aunque no hay barracas, los bares estarán abiertos.

Responsables del recién constituido equipo de Gobierno, de PSOE y Cs, ya mantuvieron la semana pasada varias reuniones para consensuar qué hacer el Día del Bando para evitar aglomeraciones, especialmente en los jardines, donde es típico sentarse a beber. Ayer, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el vicealcalde, Mario Gómez, comparecían el nuevo para hablar de la jornada. Lo hacían flanqueados por el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan Pablo Hernández; el presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez; así como por los concejales de Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca; y el de Cultura, Turismo y Deportes, responsable del área de Festejos, Pedro García Rex.

«Es una pena que un año más no podamos disfrutar de los desfiles, pero sería muchísimo más triste que se nos llenaran los hospitales de enfermos y enfermas de covid y que esto nos trajera muertos y más restricciones», dijo el alcalde socialista, que pidió «prudencia y responsabilidad» a los vecinos. «Va a haber más de 400 policías municipales y unos 250 policías nacionales» en el dispositivo de hoy, «son datos que nos acaba de transmitir la propia Delegación del Gobierno», anunció. «Los puntos calientes son los jardines en los que se pueda concentrar mucha gente», destacó el primer edil, que también apuntó que «va a haber drones» vigilando desde los cielos «por si tuvieran que desplazarse más efectivos policiales». Estos drones «lanzarán mensajes para respetar las medidas higiénico-sanitarias, para todas las personas». «Es con un carácter preventivo, no sancionador», dijo.

Misa y tronaera

Sin embargo, esta mañana habrá actos: una misa huertana y una tronaera, entre otros. La misa huertana se celebrará a las 10.00 horas en la Catedral. Será con aforo limitado y controles de acceso y seguridad, insistió Juan Pablo Hernández, el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, y acudirán los representantes políticos aunque, apunta, «no será el día festivo como el que vivimos los murcianos». También aclaran que hoy no se cierran los parques ni los bares, «se puede ir a un restaurante, reservar tu mesa», comentó el alcalde.

«Tenemos que salir, pero cumpliendo a rajatabla todas las medidas de seguridad: no puede ser que, por nuestra culpa, cada vez vayamos en retroceso», apuntó, por su parte, el presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez. «No se verá ningún traje de sardinero hasta que podamos celebrar nuestra fiesta como queremos todos».