El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el vicealcalde, Mario Gómez, comparecían este Lunes Santo en rueda de prensa para dar a conocer el equipo de Gobierno municipal, formado por nueve concejales del PSOE y cuatro de Ciudadanos.

«Hemos estado poquito a poco desgranándolo, para que pueda ser lo más eficaz y eficiente para este municipio», dijo el regidor, al comienzo de la convocatoria, a la que asistieron ediles que no entran en el equipo de Gobierno, pero que apoyaron la moción de censura con la que se desalojó a Ballesta de La Glorieta ,como es el caso de Ginés Ruiz.

Hay dos concejalías que no estaban en el anterior equipo murciano: una dedicada a Transición Ecológica (la cual la asume, junto con Urbanismo, Andrés Guerrero) y otra de Igualdad, cuya titular es Teresa Franco.

«Partimos con humildad, porque tenemos que aprender lo que nos cuenta la gente en la calle. Habrá una reunión de todos los concejales una vez a la semana, para poner encima de la mesa todas las cuestiones que nos preocupen. Un equipo se hace para que, cuando haya problemas difíciles, estemos delante para poder sacarlos», remarcó el alcalde.

De hecho, «venimos de esa reunión semanal ya», subrayó Serrano, e incidió en la importancia de la comunicación, ya que «es importante que desaparezcan esas cuestiones estancos, que parece que no se puede saber: toda la información tiene que fluir».

El fin, «mejorar la vida de vecinos y vecinas». De lo que pasaba cuando mandaba el PP, el alcalde socialista indicó que «esa red clientelar va a desaparecer; o, por lo menos, lo vamos a intentar», manifestó el regidor.

Aludió el primer edil a «un proyecto que va a cambiar nuestro municipio y pondrá a Murcia en el siglo XXI, que es el tema del soterramiento», y subrayó que «nos vamos a dejar la piel para dejarlo encauzado».

Sobre proyectos ya iniciados por el PP, Serrano apuntó que «nosotros no somos ilusos ni tampoco unos revolucionarios ni vamos a querer perder el dinero que se ha invertido en Murcia Río: hay una fase 2 que seguramente sufrirá una ralentización, porque lo más importante son esas personas que no llegan a fin de mes».

«El alcalde tiene obligación de conocer todo lo que pasa en el Ayuntamiento y de departir con todos los concejales y concejalas. Voy a estar encima de cuestiones fundamentales: las pedanías me parecen de suma importancia y me voy a implicar. También quiero llevar de mi mano el complejo arqueológico de Monteagudo, no puede ser que esté parado; también el yacimiento de San Esteban y, por supuesto, la Conexión Sur», precisó el socialista, en referencia a proyectos no terminados.

Tomó la palabra también Paqui Pérez, nueva portavoz del equipo de Gobierno y responsable de Servicios Sociales, que dijo que en su área «la prioridad serán las personas y esas competencias son fundamentales en ese momento». «La portavocía la asumo con mucha ilusión, la calidad humana que me he encontrado en este equipo no la tenía anteriormente», remarcó.

Quieren mejorar las frecuencias y las líneas de autobús para las pedanías

Entre las primeras novedades del nuevo equipo de gobierno, el vicealcalde, Mario Gómez, dijo que en diciembre de este año, fecha en la que caduca la concesión autonómica a las líneas interurbanas, el consistorio va a tener adjudicado un nuevo contrato, que contemple más líneas, más frecuencias y una mayor interconexión entre pedanías.

El objetivo, ha insistido Gómez, es iniciar el camino para que el transporte en autobús, dividido actualmente en dos concesiones (urbano e interurbano) se integren en «un servicio único», además de apostar por la unificación de tarifas, la eliminación del trasbordo y el transporte «a demanda». El vicealcalde valoró la «ilusión desmedida» de los ediles de ambos partidos.