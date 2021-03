Esta vez no hubo sorpresas. Los nueve diputados socialistas, los cuatro de Ciudadanos y los dos de Podemos votaron ‘sí’ a la moción de censura contra el Gobierno local de José Ballesta. 15 votos para echar al Partido Popular de la Alcaldía murciana después de 26 años en el poder y para encumbrar al socialista José Antonio Serrano.

Nada pudieron hacer para evitarlo los once ediles populares y los tres de Vox. Si en la moción de censura que se vivió la semana pasada en la Asamblea Regional Cs sufrió la ruptura de la disciplina de voto en cuatro de sus seis diputados (con tres en contra y una abstención), esta vez los concejales naranjas se mantuvieron firmes.

José Antonio Serrano fue el primero en tomar la palabra y aprovechó para defender la moción de censura como herramienta legal para llegar a la Alcaldía. «Esta no es una decisión improvisada», puntualizó. Criticó a su predecesor haber gobernado «embelesado, mirándose a sí mismo» y adelantó que esta moción sí iba a salir adelante: «No todos vendemos nuestra alma al diablo, como ha ocurrido en la Asamblea hace unos días».

Ballesta, como si no hubiera oído nada, no dedicó ni un segundo a responder al hombre que le iba a quitar el puesto. Sabedor de que no iba a salir del Ayuntamiento como primer edil, dio un discurso de despedida. «Me voy sin resentimiento ni rencor alguno, eso no cabe en mis creencias», llegó a decir.

Dejó los ataques para la portavoz popular, Rebeca Pérez, que acusó a PSOE, Cs y Podemos de «mancillar el honor» de una institución como el Ayuntamiento. «Nos encontramos ante la constatación de una indecencia política. Es un plan obsceno de reparto de las instituciones. Un plan urdido desde la Moncloa para otorgar sillones», afirmó.

Acusó especialmente a Ciudadanos, «un partido en descomposición», de prestarse a participar en lo que considera un «espectáculo» y les advirtió de que «seguirán pagando las consecuencias».

Por el PSOE hizo de portavoz el concejal Enrique Lorca, que tuvo que ceder protagonismo al popular Felipe Coello, que ocupaba la presidencia de la Mesa al ser el edil más veterano. «Entenderán que no nos han engañado con la vacunación de Felipe Coello», espetó Lorca, que fue reprendido por el exedil de Salud, que insistió en intervenir por alusiones: «¡Soy médico!». El secretario del Pleno, Antonio Marín, tuvo que llamar la atención a Coello para que se tranquilizara.

Tras el rifirrafe, el socialista replicó a Rebeca Pérez que es el PP el que «mancilla» la imagen de Murcia con sus casos de «corrupción», que también recordó.

Ginés Ruiz Maciá, portavoz de Podemos, lamentó que los populares se refirieran a la moción como «asalto al poder» y les pidió que dejaran de usar ese vocabulario: «Señora Pérez, este municipio no les pertenece. Tres de cada cuatro electores no votaron al PP. Ustedes no son Murcia».

«Quería cómplices»

Mario Gómez, hasta ayer socio de Gobierno de Ballesta, aseguró que «no es agradable» presentarle una moción de censura. Le culpó de haber gobernado «por decreto» y mediante el «abuso de poder». En este sentido, acusó a Balleseta de «mentir» cuando estos días aseguraba en una televisión nacional que a él Cs no le había informado de ninguna irregularidad con las contrataciones. «Los que mienten y ponen cara de buenos son los peores».

Según el dirigente naranja, en Junta de Gobierno había denunciado a sus socios estos problemas, a los que respondieron abriendo expedientes de acoso a su persona y otro de prevaricación por poner en riesgo la seguridad ciudadana. «Ambas denuncias fueron archivadas por ser falsas e infundadas», sentenció.

«Señor Ballesta, no sabe gobernar en coalición. Ni necesitaba ni quería socios de Gobierno, quería cómplices».

A Gómez se refirió después José Ángel Antelo, de Vox, al que recordó que «se va a quedar como segundón en el Ayuntamiento», al tiempo que afirmaba que Cs, que «luchó contra los golpistas, separatistas y terroristas», ahora se dispone a «pactar con ellos».