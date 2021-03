Este jueves tendrá lugar el debate, votación y aprobación de la primera moción de censura de la historia en el Ayuntamiento de Murcia. José Ballesta podría ser el primer alcalde cesado por esta cuestión y el edil socialista José Antonio Serrano, el primer concejal que accede al bastón de mando por este procedimiento que regula el Artículo197 de la Ley Orgánica Reguladora de Régimen Local. A diferencia de cualquier otra entrega de bastón, la que tendrá lugar no será entregada ni por el concejal más veterano de la Corporación ni por el secretario general del Pleno, como ha sido costumbre o reflejan los protocolos. Ni uno ni otro, por motivos de higiene en este contexto de pandemia, así lo explican fuentes municipales, no se hará entrega del bastón de mando, sino que el elegido lo tomará según las indicaciones de un protocolo hecho ex profeso para ajustarse a las medidas anticovid implantadas en todas las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento aclararon ayer que todos los procedimientos son consensuados entre los funcionarios del Servicio de Protocolo y el de Salud.

El inicio de la sesión será a las 11.55 horas del jueves con la constitución de la Mesa de Edad que corresponde a los ediles Felipe Coello (PP) como concejal de mayor edad y Jose Ángel Antelo (Vox) como concejal más joven. Como era de esperar, esta cita ha batido el récord de solicitudes de asistencia como público y de acreditaciones de prensa, que alcanza más de una treintena.

La tarde de ayer se convirtió en una tormenta de bulos y especulaciones en San Esteban y en la Glorieta de España. El que cobró más fuerza fue el de la posibilidad de que dos concejales socialistas no acudieran al Pleno de hoy por enfermedad. Poco después, el protagonista de otro bulo fue el concejal de Cs, Pedro José García Rex, por el mismo motivo.