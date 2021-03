José Ballesta pronunció ayer el que quizá vaya a ser su último discurso como alcalde en la Gala Importantes 2020 del diario La Opinión. Resultó inevitable encontrar entre sus palabras numerosos guiños a la situación política actual y a su futuro como máximo representante público de los murcianos. Dirigiéndose a uno de los premiados, el doctor Damián García Olmo, con el que compartió promoción en la Facultad de Medicina, señaló «que él sí que eligió el buen camino, no como otros». Aseguró el primer edil que estamos viviendo «tiempos difíciles» donde algunos han preferido escoger el camino más sencillo antes que aquellos otros «que entrañan alguna dificultad». También aconsejó huir de los que sólo están comprometidos con el «corto plazo» y los que avanzan «de experimento en experimento».

También tuvo palabras para los medios de comunicación y consideró más necesario que nunca que existan medios «libres e independientes en entornos poblados de falsedades y datos irrelevantes». Sostuvo el regidor murciano que la «abundancia de datos no garantiza más democracia» por lo que resulta imprescindible crear las condiciones adecuadas para formar «comunidades de intérpretes» en esa tormenta informativa que sean capaces de dar «contexto, sentido, y valoración critica» a la información y que «sepan distinguir lo esencial de lo anecdótico o irrelevante». Sus últimas palabras fueron dirigidas directamente a los premiados y para ello se valió de las palabras de Juan José Caballero Bonald cuando recibió el Premio Cervantes en 2012: Tengo que hacerme merecedor de este reconocimiento magnánimo (me he repetido muchas veces), como convenciéndome de que debía esmerarme para que mi trabajo literario alcanzara una suficiente validez. Sólo así iba a poder equilibrarse lo mucho que recibo con lo poco que ofrezco. En ese sentido, Ballesta pidió a los premiados que sigan siendo líderes sociales del futuro, que sigan trabajando como ahora para merecer todos los días, los reconocimientos recibidos, «que el presente no marque su futuro, sino que el futuro oriente su presente».

A cuenta de la moción de censura a su gestión, José Ballesta aseguró durante su visita ayer al Castillejo de Monteagudo que lo ha intentado todo para frenar la moción, «pero no sólo ahora, sino desde hace seis años cuando me hice cargo de mis responsabilidades. Lo he dado todo puesto que no me he reservado nada, ni en lo personal, ni en lo familiar ni en lo profesional».

«He recorrido palmo a palmo este municipio y les aseguro a todos ustedes que me ha compensado», sostuvo emocionado el todavía ayer alcalde. Sobre la caravana de coches promovida por su Grupo Municipal señaló que no tenía «mucha información ni mucho conocimiento; sólo me preocupa trabajar por Murcia hasta el último segundo y cumplir así con el encargo que me han dado los murcianos; eso es más importante que cualquier otra cosa», señaló.