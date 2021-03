En directo

Ballesta comparece arropado por la plana mayor del Partido Popular: "Este grupo no se marcha, ha estado, está y estará. Trabajaremos siempre con la mirada puesta en el futuro. En este grupo no hay ningún imputado, no aceptamos arrogancias éticas ni hegemonías morales. No es asumible en un democracia moderna que se intente judicializar la política. El PP tiene legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio en el municipio de Murcia". Se va sin aceptar preguntas para no retrasar el comienzo del Pleno.