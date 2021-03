El alcalde de Murcia, José Ballesta, avanzó ayer que si la moción de censura a su gobierno prospera es muy posible que abandone la política. «Ante esta situación tengo una sensación dual, por un lado tristeza en el sentido de que los proyectos que uno llevaba en marcha probablemente no puedan culminarse pero también siento una liberación de mucho peso y mucha responsabilidad; durante este tiempo no hemos tenido ni días, ni noches, ni fines de semana, ni vacaciones; y los paraísos perdidos que uno tiene en la Facultad de Medicina donde he impartido docencia y está mi Cátedra me llaman poderosamente la atención», señaló en una entrevista concedida a la cadena Cope. Sobre la posibilidad de que se vuelva a presentar como candidato a la alcaldía de Murcia en las elecciones municipales de 2023, Ballesta no cerró la puerta pero se mostró partidario de no hacerlo. «Creo que mi etapa política en la Administración Pública es ya muy dilatada pero será un tema que me plantearé en su momento».

El primer edil de la capital explicó que la moción que se presenta contra él forma parte de la llamada ‘Operación Moncloa’. «En unos despachos de la Moncloa, en la Secretaría General de Presidencia se decidió una operación política de alto alcance cuyos promotores fueron los vicesecretarios generales del PSOE, José Luis Ábalos, y el secretario general de Ciudadanos, el señor Cuadrado; decidieron iniciar esta operación en Murcia y hacerla, además, de manera simultánea en la Comunidad y el Ayuntamiento». Entiende Ballesta que este movimiento viene motivado por el deseo de Ciudadanos de reubicarse en el mapa político tras varios reveses electorales y el interés del PSOE por proyectar una imagen de moderación.

El regidor murciano defendió que «todo lo demás se construye a posteriori, con justificaciones vanas, porque, además, esta operación llevaba ya varios meses gestándose y ésta es la realidad, otra cosa es que luego se busquen las excusas para vestir lo que es en realidad una operación estratégica y política».

El PP convoca una caravana

El Grupo Municipal Popular solicitó ayer a Delegación del Gobierno el preceptivo permiso de ocupación de la vía pública con el fin de promover, de manera anónima y en redes sociales, una caravana de coches para que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a la moción de censura al Gobierno de José Ballesta. La tramitación de la autorización se hizo por «las innumerables solicitudes de la sociedad», según fuentes del PP. La salida tendrá lugar a las 19.00 horas en el aparcamiento de La Fica y finalizará ante el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en La Glorieta de España en Murcia.