Los comercios del centro de la ciudad y de distintos barrios y pedanías del municipio no quieren dejar pasar el Día del Padre sin ofrecer descuentos y premios a sus clientes. El objetivo de esta nueva campaña es aumentar las ventas de cara a la celebración de una festividad con la que esperan mejorar su volumen de negocio que en algunas tiendas se ha desplomado hasta un 70%.

Para ello están realizando desde hace unos días una campaña que, bajo el título ‘Sabemos que ninguno es perfecto pero... Bienvenido al club de los mejores padres del mundo», ofrece premios directos por un total de 1.500 euros en boletos que se rascan en el momento de la compra, y que pueden llevar de regalo 30, 40 o 50 euros. Además, si con ese ‘rasca’ no se obtiene premio, hay una segunda oportunidad, ya que el miércoles se hará un sorteo de 500 euros a canjear en los más de 500 comercios adheridos a esta iniciativa promovida por las asociaciones de comerciantes y por el Ayuntamiento, explicó Marisa Cano, vicepresidenta de Femuac (Federación Murcia Área Comercial ).

Diez asociaciones se han sumado a este proyecto, entre ellas las de Santa Eulalia, Vistalegre-Belén, Traperia-Platería, Sangonera la Verde, Zarandona, Cabezo de Torres, Beniaján o Llano de Brujas. Según explicó Cano, los clientes podrán identificar fácilmente el comercio que participa en esta campaña por los carteles indicativos que se han puesto en los exteriores de los establecimientos, una iniciativa que «ya está dando sus frutos porque estamos notando más movimiento». La vicepresidenta de Femuac animó a comprar en el pequeño comercio en esta señalada fecha y apuntó que «si no le hacemos un regalo a los padres por ser lo mejor del mundo en este día no sé cuándo se lo podremos hacer. Me emociono y todo al decirlo. Ojalá tuviera yo un padre al que regalarle».

Cano explicó el delicado momento que atraviesa el pequeño comercio por ser un sector que se ha visto especialmente perjudicado por el estado de alarma y por las restricciones. En ese sentido, indicó que dos de cada diez tiendas han cerrado sus puertas por la crisis generada por la pandemia. El presidente de la asociación de comerciantes de Zarandona, Antonio Hernández Mejía, pedanía en la que hay numerosas tiendas especializadas en trajes de novia y eventos, además de locales de celebración, cifró en hasta un 70% las pérdidas que han sufrido en estos meses. Sobre la venta en internet y en plataformas como Amazon, Hernández indicó que el pequeño comercio nunca apostará por la venta online puesto que su fuerte es ‘la venta de tú a tú’». Cano precisó que «no estamos de espaldas a internet. De hecho el Ayuntamiento ha creado un portal de venta en el que hay muchos comercios y todos tenemos web, pero estoy cansada de ver furgonetas de Amazon por toda Murcia».