Defensa total del uso de los contratos menores y críticas a los grupos que han firmado la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, entre ellos a CS. Los acusan de actuar de manera "torticera y desleal", en palabras de la portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, quien ha insistido en que "nada justifica el asalto al poder" añadiendo que los contratos menores del Ayuntamiento de Murcia han sido "técnicamente perfectos" rechazando uno de los argumentos que consta en la moción de censura presentada por CS, PSOE y Podemos, que puede apear al PP de la Glorieta que lleva 26 en el poder.

También el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez Oliva ha defendido el uso de este tipo de contratos y ha afirmado que Murcia es uno de los ayuntamientos que menos uso hace de este tipo de herramientas con un 16% de la contratación total frente a otros ayuntamientos, como Málaga o Sevilla, que oscilan entre el 29 y el 39%.

Sobre la moción de censura y una posible negoción con CS para frenarla, Pérez indicó que "nosotros no estamos en eso. Ellos han puesto en evidencia lo que para ellos es su prioridad. Por nuestra parte no hay ningún tipo de negociación ni estrategia. No estamos en el tacticismo político".