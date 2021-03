La Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta ha realizado esta mañana el sorteo para adjudicar 16 nuevas parcelas de huertos de ocio en siete pedanías del municipio. El Ayuntamiento recibió para su gestión un total de 57 solicitudes.

Los nuevos espacios se encuentran en Beniaján (1 en la calle Escuelas y carril Meseguera); El Palmar (3 fincas en la urbanización Montevida); Aljucer (3 espacios en la avenida del Palmar con Ronda Sur); Sangonera La Verde (4 huertos en el Señorío de Sangonera); Churra (1, en el jardín de los Huertos del Castellar); San Pío X (1 terreno en la calle Mar de Cristal); y El Puntal (3 parcelas en la avenida Enrique Tierno Galván).

Estas parcelas se deben utilizar para cultivos sin ánimo de lucro, conjugando los beneficios sociales de este tipo de huertos con los beneficios ambientales y patrimoniales que representa la conservación de variedades locales en peligro de extinción; y el mantenimiento de un agroecosistema de gran interés como es la Huerta Antigua de Murcia.

Los usuarios deben centrarse en sistemas de producción ecológica y tradicional y, paralelamente, desarrollar un aprovechamiento educativo, formativo y de divulgación.

Esta iniciativa está destinada a residentes de Murcia que hayan alcanzado la mayoría de edad, otorgando preferencia a quienes estén jubilados, prejubilados o desempleados y sean residentes en la pedanía o barrio donde estén ubicados los huertos con parcelas libres.

LOS HUERTOS ESTÁN PRESENTES EN 11 PEDANÍAS

Murcia cuenta actualmente con 198 parcelas con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados destinadas a estos espacios hortícolas presentes en 11 pedanías. A las adjudicadas hoy se les unen las que ya están en funcionamiento, que son las siguientes: Jardín del Lago (Ronda Sur); Señorío de Sangonera (Sangonera La Verde), Santiago El Mayor; Carril Torre Falcó (Urb. Joven Futura) Espinardo; Jardín de Tirocosa (Espinardo); Jardín de los Huertos, El Castellar (Churra); San Pío X; Jardín Fadesa II, Avda. Reyes Católicos (Guadalupe); Parcela en C/ Monteliso con C/ Seque (Santo Ángel); Avda. del Palmar con Ronda Sur (Aljucer); C/ Escuelas y Carril Meseguera (Beniaján); avda. Enrique Tierno Galván (El Puntal) y urbanización Montevida de El Palmar.

El concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro, ha explicado que "el Ayuntamiento trabaja de forma continuada en la ampliación de esta red de huertos y, en base a la demanda, se localizan espacios públicos apropiados donde realizar las actuaciones necesarias para su puesta en funcionamiento, como el nivelado del terreno, el aporte de materia orgánica, la acometida de agua, vallado, distribución de parcelas, red de riego por goteo, y colocación de casetas de aperos".

De esta forma, se pone a disposición de los murcianos un trozo de huerta donde poder disfrutar, cultivar sus propias hortalizas ecológicas, realizar una actividad al aire libre, implicar a la familia en las tareas del huerto, mantener las tradiciones, dinamizar el entorno e incrementar la biodiversidad, además de otros beneficios individuales, sociales, ambientales, educativos y patrimoniales.

Los usuarios de estos Huertos de Ocio tienen actualmente que seguir un protocolo de medidas a adoptar por el COVID-19: uso obligatorio de mascarilla, se guardará una distancia de seguridad mínima de 2 metros entre los usuarios, se recomienda el lavado frecuente de manos con solución hidroalcohólica o desinfectante, especialmente después del uso de accesos e instalaciones comunes (grifos, candados, puertas de acceso, llaves de paso de agua), las herramientas/utensilios utilizados deberán ser limpiados y desinfectados por los usuarios antes y después de cada uso y se prohíbe el uso de las instalaciones ante cualquier síntoma o sospecha de padecer el COVID-19.