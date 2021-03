En junio de este año se cumplirán tres años de la sentencia absolutoria del caso Nueva Condomina, una pieza separada del Umbra cuya investigación judicial sacudió los cimientos del Ayuntamiento de Murcia. Los tres encausados, que quedaron libres, siguen esperando el fallo firme, ya que el fiscal del caso recurrió al no estar de acuerdo.

La titular del Juzgado Penal número 5 de Murcia, en sentencia notificada en junio de 2018, absolvió al que fuera alcalde de Murcia durante veinte años, Miguel Ángel Cámara, al exgerente de Urbanismo Pedro Morillas y al jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver del delito continuado de prevaricación administrativa por el que fueron acusados en la pieza separada del proyecto de Nueva Condomina, del conocido como caso Umbra.

La resolución estimó que «los hechos declarados probados no son constitutivos de delito que sanciona a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». Pues, como apunta la sentencia, recogiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la hora de criminalizar conductas no sólo basta comprobar la ilegalidad del acto administrativo, sino que además es necesario un plus de antijuridicidad que es lo que justifica la intervención del derecho penal. «Que desborde la legalidad vigente de modo flagrante y clamoroso», dice el fallo.

El fiscal del caso, en sus conclusiones definitivas, solicitó que se impusiera la pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Cámara y Morillas y de 8 años y 7 meses para Peñalver. Tras la sentencia, el Ministerio Público interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial, en el que pedía dos cosas. Una de ellas hacía alusión a la literatura de la sentencia y reclamaba que se volviera a redactar teniendo en consideración argumentos que no habían sido valorados. En segundo término, solicitaba una repetición del juicio al entender que la jueza no había respondido a todo y no había sido objetiva.

El recurso del fiscal del caso Nueva Condomina fue contestado y rechazado por la defensas de los tres encausados, una impugnación que se adjuntó a los documentos remitidos a la Audiencia Provincial de Murcia, que es el órgano que está revisando este caso y que aún no ha dictaminado sobre este asunto.

En estos momentos, la Audiencia Provincial tiene prácticamente decidida la contestación que dará a este caso, explicaron a esta Redacción fuentes judiciales, que precisaron que la resolución «es inminente». Los jueces que están estudiado la sentencia absolutoria del caso Nueva Condomina se han reunido hasta tres veces sin llegar a redactar la sentencia correspondiente, indicaron fuentes conocedoras del caso.

Sobre este retraso, fuentes judiciales manifestaron que ese asunto judicial, que ha llevado años de investigación, es un caso muy complejo con una documentación muy abundante. No en vano el sumario cuenta con cerca de 15.000 folios.