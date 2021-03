Todo sigue según lo planeado en el Ayuntamiento de Murcia. Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia mantendrán su promesa de apoyar la moción de censura a José Ballesta y su equipo el próximo 25 de marzo y no habrá sorpresas. El anuncio de que tres diputados regionales de Ciudadanos, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, han pactado con el Partido Popular para incorporarse al Consejo de Gobierno de la Comunidad y así hacer fracasar la moción de censura contra el presidente Fernando López Miras pactada entre las direcciones de Cs y PSOE dejó ayer en ‘shock’ a los ediles de la formación naranja en el Ayuntamiento.

Una cosa tienen clara los dirigentes de Cs en Murcia: Las investigaciones policiales sobre los contratos menores del Ayuntamiento, la querella presentada contra Mario Gómez, los «obstáculos» administrativos del equipo de Ballesta o la vacunación del exconcejal de Salud Felipe Coello hacen inviable que se pueda mantener a los populares en la Alcaldía.

El jueves el alcalde José Ballesta retiró las competencias municipales a los cuatro concejales de Ciudadanos (Mario Gómez, Paqui Pérez, Pedro José García y Juan Fernando Hernández) tras presentar una moción de censura conjunta con el socialista José Antonio Serrano y el portavoz de Podemos Ginés Ruiz. Los ediles ya no cuentan con responsabilidades en el Gobierno municipal y se muestran fieles al plan inicial de echar al regidor popular de la Alcaldía. Tanto Serrano como Gómez aseguraron ayer la continuidad del pacto.

«Mientras haya un partido que no respete las reglas democráticas y personas que vendan su alma, no habrá una democracia limpia», señala ayer Gómez a este periódico. El futuro vicealcalde del Ayuntamiento asegura que continúan las negociaciones con el equipo de Serrano para conformar el nuevo Equipo de Gobierno. Serrano calificó de «asqueroso democráticamente» lo ocurrido al venderse «algunos por un sillón y un plato de lentejas». Recordó que la moción de censura en el Ayuntamiento será el 25 de marzo a mediodía, porque no hay en ella «ninguna fisura».