Con los cambios en el Gobierno local también llegarán nuevos pactos en las pedanías para desbancar al PP y Vox. Los nuevos socios en el Ayuntamiento de Murcia, PSOE y Cs, ya aventuran la «reconstrucción» de las juntas en pedanías y barrios y la prioridad será desbancar aquellas en las que Vox esté al frente.

El partido liderado en la Región por José Ángel Antelo asume ya estos cambios y solo mantendrían el poder en la Era Alta, ya que suman mayoría los vocales del PP y Vox. Tanto Guadalupe, Aljucer, Santo Ángel, San Pío X y La Albatalía pasarían a manos del PSOE en un principio. Por otra parte, ambas formaciones calculan que les arrebatarían al PP en torno a unas siete pedanías, entre ellas Cabezo de Torres o Los Dolores. Sin embargo, los populares mantendrían el poder en cerca de 35 de las 68 pedanías de Murcia.

«El pacto con el PP se ha roto, y eso incluye restructurar las pedanías», señalaba ayer el concejal de Ciudadanos, Mario Gómez que mantendrá el puesto de vicealcalde con el nuevo Gobierno local. Tanto los populares como los naranjas alcanzaron acuerdos para compartir la alcaldía de las pedanías en varias de ellas, dos años uno y dos años otro, y la continuidad de este pacto queda pendiente de dirimirse.

Un día después del vuelco en el Consistorio capitalino, el PSOE y Cs ya han están acercando posturas para marcar la línea de gobierno los siguientes dos años, «debatiendo los puntos fuertes y pensando en impulsar los presupuestos como prioridad para hacer frente a la crisis socioeconómica», subrayaba Gómez. De competencias y concejalías aseguran tanto el líder local naranja como el previsible futuro alcalde, el socialista José Antonio Serrano, que no han hablado. Con la vista puesta en las 13 concejalías que quieren conformar, dos menos que con el equipo de José Ballesta, ambos partidos apuestan por una nueva estructura de la administración para agilizar trámites tras quedar segregados hasta ahora algunos servicios como Industriales de la concejalía de Fomento o Dependencia y Mayores de Derechos Sociales.

Podemos no quiere asumir competencias, pero pide centrarse en «un cambio de políticas» que transforme el modelo de gestión del municipio. El portavoz del grupo municipal de Podemos, Ginéz Ruiz, señalaba que ya ayer el partido se reunió con asociaciones vecinales para dibujar los recados que mandará al Gobierno de PSOE y Cs, y entre ellos también está el cumplimiento de las mociones aprobadas en pleno que hasta ahora el PP no había llevado a cabo.

Gómez, que hasta ayer llevaba la concejalía de Fomento pero Ballesta le cesó de las competencias como al resto de ediles de Cs, señala que se llevará a cabo una recomposición de las concejalías, y aunque le gustaría que los perfiles profesionales y la experiencia en el Consistorio de los ediles socialistas y los de sus compañeros de partido encajaran con las competencias que debieran asumir, reconoce que esto no será posible en todos los casos. En tal situación, Gómez avanza que no está por la labor «de asumir más competencias».

Serrano subraya que la distribución de áreas se irá concretando con el tiempo porque «toca respetar los plazos». El próximo 25 de marzo está prevista la votación de la moción de censura. Entre medias hay que entender argumentos y posturas, señala el socialista, que entiende que no hay ninguna línea roja de momento con Ciudadanos. «Se montarán los equipos de negociación. De momento no he recibido ninguna posición de Ciudadanos con respecto a las competencias».

Antelo da por perdidas las pedanías

José Ángel Antelo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento y líder de la formación en la Región, reconoció ayer que el partido da por perdidas las pedanías donde no suman mayoría sus vocales con los del PP, e incluso mantuvo conversaciones con sus pedaneos. «Nosotros, estemos donde estemos, seguiremos luchando por la libertad y mantendremos una distancia infinita con este tipo de partidos (Cs) que instalan el socialismo y el comunismo en el Ayuntamiento», subraya.