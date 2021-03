El cese de las responsabilidades de gobierno de los concejales de Cs levantó ayer una auténtica polvareda en el grupo municipal de Ciudadanos, al considerar que el alcalde de Murcia, José Ballesta, no ha tenido en cuenta que hay gestiones que sus concejalías aún deben ser atendidas antes de la moción de censura, que se debatirá el 25 de marzo.

La más beligerante fue la concejala de Mayores y Cooperación al Desarrollo, Paqui Pérez, quien afirmó que «siempre he estado callada, pero hoy (ayer para el lector) cuando me ha llamado el alcalde para comunicarme mi cese no he podido contenerme y me he sincerado», aunque Ballesta lejos de defender la actitud de los populares hacia ellos «me ha contestado que ese no era el objeto de su llamada y no me ha contestado», según precisó.

La concejala de Cs afirmó que «estoy cabreada e indignada; nos han ninguneado desde el principio» y explicó que hoy mismo tenía la presentación de la campaña de las ayudas al alquiler en una rueda de prensa, para la que habían preparado soporte gráfico, que ya no podrá realizarse por el cese de competencias. «Se trata de unas ayudas importantes para las que solo hay un mes de plazo y hay que entregar mucho papeleo. Además, hay asuntos de mi concejalía que iban a la Junta de Gobierno. Qué pasará con ellos», se preguntó. Pérez explicó que con el cese de los concejales de Cs se paralizan cuatro concejalías, departamentos que «son como una rueda que no paran. Siempre hay documentos que los ediles tenemos que firmar. Ahora, qué pasará». Añadió que han trabajado de manera muy incómoda con los populares por los ataques hacia el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Mario Gómez, y denunció que distintos concejales como Pilar Torres, Jesús Pacheco y José Guillén no le han facilitado nunca el trabajo. Todo lo contrario, le han puesto distintas trabas. El cese de competencias fue comunicado por el alcalde a tres de los concejales de Cs mientras que al portavoz y concejal de Fomento le informó de su destitución como edil con competencias el jefe de Gabinete de Alcaldía.