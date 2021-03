Un auténtico baño de masas en una Plaza Belluga en la que prácticamente no cabía nadie más. Al grito de "presidente, presidente" y "viva España" ha sido recibido Santiago Abascal, presidente de Vox, por centenares de personas en la Plaza de la Catedral de Murcia. El acto, programado apenas 24 horas después de la moción de censura interpuesta por Ciudadanos y PSOE para echar al Gobierno regional de López Miras de San Esteban, ha comenzado a las 12.30 horas, pero minutos antes la Plaza Belluga ya se encontraba abarrotada por centenares de simpatizantes del partido que querían ver al líder nacional.

Como muestran las imágenes que acompañan a esta noticia, los simpatizantes que han llenado la plaza no guardan la distancia de seguridad que corresponde por la pandemia de coronavirus. Antes de comenzar su discurso, el líder de la formación conservadora ha pedido a todos los asistentes que cumpliesen las medidas de seguridad y de prevención para evitar contagios de coronavirus, algo que, dada la masiva afluencia al acto -que en principio solo era para los medios de comunicación-, no se podía llevar a cabo.

Abascal ha hecho un llamamiento a la sociedad murciana a que "salga a las calles para exigir que no se cometa la traición" tras conocerse ayer que Ciudadanos -socio de Gobierno del PP de Miras- ha pactado con el PSOE y juntos han presentado una moción de censura contra el Ejecutivo murciano. En este sentido, ha denunciado el "atropello y robo que se quiere cometer contra la sociedad murciana". "Murcia es el lugar más importante de España, pero está a punto de ser sometida por la traición y a la alocada carrera para ver quién pacta antes con Sánchez e Iglesias".

Asimismo, ha señalado que "votar hoy a Ciudadanos es votar a PSOE y Podemos", formaciones que han conformado "el peor gobierno que ha habido en España en mucho tiempo". En este momento se han escuchado vítores de "Sánchez, vete ya" o "Traidores". El líder de Vox ha lamentado que el PP no hiciera caso de sus recomendaciones y no convocara elecciones en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna con Ciudadanos: "Les advertimos de la capacidad de traición de Ciudadanos". Para Abascal, "no es legítimo mentir a la gente", ya que si no se evita la "traición de Cs, esta Región leal a España caerá en manos del socialismo y comunismo corrompido".

Durante su intervención, Abascal ha estado acompañado por los diputados nacionales Lourdes Méndez, Joaquín Robles y Luis Gestoso; el diputado regional Pascual Salvador y el presidente provincial, José Ángel Antelo, encargado de presentar ante los simpatizantes y votantes de Vox a su líder.

También ha proclamado que Murcia "quiere el fin de las leyes totalitarias de la izquierda, que los padres puedan elegir con libertad la educación para sus hijos, un Plan Hidrológico Nacional y unos representantes que digan lo mismo en una comunidad u otra". También, en palabras del líder del Vox, la Región merece que no se criminalice al sector agrario y que se cumpla "la deportación inmediata de todos los inmigrantes ilegales que han destruido la convivencia en nuestras calles y pueblos", palabras que han levantado los aplausos de los simpatizantes del partido. "No queremos violaciones" o "Seguridad", ha resonado en la Plaza Belluga con el agitamiento de las banderas de España.

Por último, ha indicado a los murcianos que "trabajará sin descanso" para que en la comunidad no haya un parlamento de "corruptos, desleales y tránsfugas". En este sentido, ha pedido "perdón" a la ciudadanía murciana por no haber seleccionado "a las personas adecuadas" -en alusión a los diputados de Vox en la Asamblea Regional expulsados del partido- en esta provincia y porque "solo el diputado regional Pascual Salvador es leal al parlamento de esta Región".

"Lucharemos por liderar Murcia y para que nunca más (PSOE y Ciudadanos) puedan recuperar el poder". Abascal se ha ido de la céntrica plaza murciana al grito de "Viva Murcia, viva España". A continuación, como si de una 'procesión se tratase', centenares de personas han acompañado al líder del partido conservador en dirección a la Plaza de los Apóstoles de Murcia.

Vox en Murcia. Reacciones en la capital pic.twitter.com/QFTqNXZK6s — Gonzalvezortiz (@Gonzalvezortiz1) 11 de marzo de 2021

Un grupo de personas de ideología de izquierdas, con el puño izquierdo en alto y con banderas del Orgullo LGTBI han esperado a Abascal a su paso a la Plaza de los Apóstoles. En ese momento, algunos de los simpatizantes de Vox han levantado el brazo derecho y han lanzado proclamas como ''Viva España'' o ''Viva el Caudillo'.