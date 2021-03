La Policía Local de Murcia interpuso el pasado fin de semana 736 relacionadas con el incumplimientos de las medidas anticovid impulsadas para combatir la pandemia. En concreto, los agentes desplegados en los diferentes controles impusieron 308 sanciones por no llevar mascarilla o hacerlo de forma incorrecta y 250 por no respetar el toque de queda, fijado entre las 22.00 y las 6.00 horas. También levantaron 32 actas por incumplir las restricciones territoriales; 97 por reuniones entre no convivientes y 49 por exceso de ocupación en vehículos.

Por su parte, los agentes de Policía Local de Cartagena interpusieron un total de 41 sanciones por incumplir las medidas. La gran mayoría de las denuncias se debieron a no llevar puesta la mascarilla o hacerlo de forma incorrecta, 17, y a incumplimiento de la restricción de la movilidad nocturna, que ascendieron a 19 multas. También se sancionó a un establecimiento de hostelería por superar el aforo permitido en su terraza.

También el concejal de Seguridad Ciudadana en Lorca, José Luis Ruiz Guillén, detalló que «esta pasada semana han aumentado en general todas las sanciones por las diferentes infracciones», como el uso obligatorio de la mascarilla, que ha pasado de 17 denuncias a 72 durante esta pasada semana.