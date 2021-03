El torbellino político en el Ayuntamiento de Murcia continúa y por lo pronto no parece que tenga fin. Con las denuncias de Mario Gómez contra la gestión municipal por irregularidades en los contratos menores, la vacunación del concejal popular Felipe Coello y la investigación policial por la adjudicación de servicios y suministros en cuatro concejalías, un desbloqueo a la tensa situación política que se vive en la Glorieta de momento no parece que llegue. Este lunes seis concejales del Partido Popular salían a defender la gestión municipal de sus departamentos señalando las "falsedades y denuncias interesadas" que el edil de Ciudadanos, Mario Gómez, ha vertido contra ellos. La adjudicación de la iluminación navideña, el contrato de parques y jardines, los contratos menores en pedanías o el bloqueo en determinados servicios municipales por el trabajo del concejal de Ciudadanos han sido los temas puestos encima de la mesa por los ediles populares. Rebeca Pérez, José Guillén, Eduardo Martínez-Oliva, Jesús Pacheco, Mercedes Bernabé y Marco Antonio Fernández han querido dejar claro que pese a las investigaciones de la Policía Nacional, Fiscalía Superior de la Región de Murcia o las denuncias de Mario Gómez, edil de Fomento, el Ayuntamiento "no tiene abierto ningún proceso judicial contra los contratos municipales".

Aunque no han pedido su cese explícitamente, los populares sí han pedido a Gómez que "asuma responsabilidades por haber provocado la paralización de la contratación del Ayuntamiento". Como argumentos a favor, han recordado la advertencia del Tribunal Central de Recursos Contractuales ante el "exceso de celo" del concejal naranja, al que le pidieron que "no se exceda en sus competencias y no paralice la contratación", según señaló su compañera en la Junta de Gobierno, la concejala del PP Rebeca Pérez. Los ediles han hecho mención a que tanto los Servicio de Contratación, cuyo responsable es el propio Mario Gómez, el Servicio de Intervención y Servicios Jurídicos han avalado hasta ahora todos los trámites municipales realizados por las concejalías del PP. La intención del concejal de Cs es "desprestigiar el trabajo de los servicios municipales creando una falsa sensación de que las cosas no se han hecho correctamente".

Uno a uno, los concejales del PP han justificado los procedimientos que se llevaron a cabo para la contratación, por ejemplo, de las luces de Navidad que la Fiscalía comenzó a investigar el pasado año o el contrato de parques y jardines, el cual el edil Pepe Guillén ha destacado que "la única persona encargada de firmar, y que adjudicó definitivamente el contrato de parques y jardines, es el concejal responsable de Contratación, Mario Gómez".

Las acusaciones por mala gestión de sus competencias vuelven un día más ser el arma arrojadiza de unos contra otros. Entre medias está el asunto del bloqueo político por la vacunación de Coello, la querella interpuesta por el PP contra Mario Gómez por filtrar información a la prensa o la denuncia por acoso del edil naranja que atribuyó a su investigación de los contratos menores municipales. El asunto de los ceses es un tema político en el que los concejales del PP no se quieren meter, pero vuelven a defender la gestión que realizó su compañero Felipe Coello durante la vacunación en las dependencias municipales. Para la edil Pérez "no es un problema" que todavía no se hayan reunido PP y Cs para valorar el pacto de gobernabilidad entre ambos en el Ayuntamiento, aunque sí reconocen que hay conversaciones entre ambas formaciones para desbloquear la situación: "Esto es un asunto político".