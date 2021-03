El evento Alta Velocidad en la ciudad de Murcia arrancó con el discurso inaugural del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, que destacó el impacto positivo a varios niveles que la nueva integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia va a conllevar desde el punto de vista económico y social. También anunció que los primeros trabajos de la segunda fase del soterramiento ya están teniendo lugar, que casi todos los tramos han sido licitados y adjudicados y reafirmó con especial énfasis el compromiso del Gobierno de España para culminar el Corredor Mediterráneo.

Tras agradecer el papel que la movilización social ha jugado para impulsar el proyecto de la llegada soterrada de la Alta Velocidad, celebró en varias ocasiones la voluntad y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en hacer realidad lo que entonces, en su opinión, sólo habían sido palabras y promesas.

«Estamos hablando de una de las inversiones más importantes en la ciudad y en toda la Región de las últimas décadas», aseguró el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la intervención inicial del evento.

Saura recordó que serán en su conjunto 620 millones de euros en un proyecto que tendrá «muchas y variadas» consecuencias para los murcianos. En primer lugar, se refirió a la conectividad, en referencia a la conexión que se producirá entre la Región y el Corredor Mediterráneo, tanto el de pasajeros como el de mercancías, y a la que se habilitará con Madrid y el resto de Europa.

Además de la conectividad, Saura destacó la dimensión social y «sentimental», que supondrá cerrar «una herida en la ciudad de Murcia, entre los barrios del norte y los barrios del sur».

Aseguró además que la transformación urbanística que tendrá lugar «no tiene parangón en la historia de la capital del Segura», y que ese revulsivo supondrá un salto cualitativo de enorme potencialidad social y económica para la capital y para la Región.

Quiso el secretario de Estado hacer «un poco de historia» de esta inversión y de la integración ferroviaria que se está acometiendo y reconoció que el movimiento social y ciudadano ha sido «tremendamente relevante y determinante» y ha estado impulsándolo para conseguir «este gran hito». También destacó el papel crucial que ha jugado la política en todo este proceso. Aseguró Saura que «el nuevo gobierno progresista tomó la decisión de que la alta velocidad llegara a la ciudad de Murcia, no en superficie sino soterrado». Para Saura, esa decisión política ha provocado las consecuencias positivas antes referidas, pero pidió no olvidar que «las palabras se las lleva el viento, las promesas también, pero las obras no». En ese sentido, insistió en que ha sido una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez la que está detrás de que estén sucediendo hechos y no palabras.

OTROS ASUNTOS EN CORTO INVERSIÓN FERROVIARIA | 100.000 millones desde los años 80 en España. Saura recordó que España ha invertido 100.000 millones desde la década de los 80 en política ferroviaria, de los que 65.000 millones corresponden a la Alta Velocidad y, a su vez, otros 15.000 millones al Corredor Mediterráneo.

FONDOS EUROPEOS | El Gobierno usará los fondoseuropeos para ampliar el AVE y completar los corredores. El Gobierno prevé utilizar un alto porcentaje de fondos europeos (llegarán 150.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones) a completar los corredores ferroviarios: tanto el Mediterráneo (que unirá la frontera francesa con Algeciras y Cádiz) y el Atlántico (que unirá la fachada atlántica con Madrid y con la frontera francesa por el paso de Irún-Guipúzcoa). «Hemos presionado a la Comisión Europea para que pida a Francia que termine los corredores», sostuvo Saura.

Saura abordó el presente de las actuaciones e informó que entre la fase cero y uno se han invertido ya 118 millones de euros y que en el presupuesto de 2021 se incluyen 50 millones de euros. En este sentido, señaló que «no hay ninguna empresa privada, tampoco pública, que en la Región de Murcia vaya a invertir 50 millones de euros de una tacada». Añadió que ni siquiera en el peor momento de la pandemia se ha dejado de trabajar en el soterramiento. «Son 140 los operarios que están continuamente, contra viento y marea, en las obras», reivindicó.

Otra de las evidencias actuales y que forma parte de la segunda fase del proyecto es, según Pedro Saura, el trabajo para el desalojo de las viviendas de muchos ciudadanos afectados y en la reposición de los servicios, «porque queremos ya comenzar a hacer obra después del verano». Explica el secretario de Estado que este impulso viene motivado por la certeza de que tanto para España como para la Región es muy importante avanzar cuanto antes en el desarrollo del Corredor Mediterráneo y que se acometa la segunda fase. En este sentido, informó que entre Murcia y Lorca se han licitado y adjudicado todas las obras. «Lo que queda todavía, pero está en proyecto y licitaremos inmediatamente, es un pequeño tramo en Totana». Por otra parte, aseguró que, en pocos días, se publicará el estudio informativo de la Alta Velocidad a su paso por Lorca.

«El Corredor Mediterráneo no tiene espera, es un compromiso prioritario del Gobierno de España, hay fondos europeos del Next Generation EU que van directamente a esta infraestructura», afirmó Saura, quien destacó que se está trabajando de una manera muy intensa en la planificación para que no se pierda «ni un minuto».

Pedro Saura cerró su turno recordando que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se comprometieron con la Región en que el AVE llegaría a esta Comunidad y que lo haría soterrado. «Ese compromiso se está cumpliendo», sentenció el secretario de Estado.

Tal y como hiciera en su última comparecencia en el Senado, Pedro Saura recordó que, más allá de esta gran infraestructura, «el Gobierno de España ha licitado en la Región de Murcia hasta la fecha 1.250 millones de euros». Esta cuantía, según el que fuera portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos en distintas legislaturas en el Congreso de los Diputados, demuestra el grado de compromiso del Gobierno central con la Comunidad y desactiva cualquier crítica en sentido contrario.

Tras esta intervención, el moderador del debate dio paso a la primera de las mesas programadas en el evento: ‘Llega el soterramiento, ¿y ahora qué?’, en la que intervinieron distintos exponentes vecinales y técnicos vinculados al proyecto.