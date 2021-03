Es un hito histórico que Murcia no puede desaprovechar

El portavoz de la plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, arrancó su intervención con un emocionado recuerdo para José Molina, expresidente del Consejo de Transparencia de la Región. Para Contreras, Murcia atraviesa un hito histórico que no puede desaprovechar. Una de las advertencias que dejó en su intervención es que no se puede sustituir el espacio de las antiguas vías por nuevos viales para el coche porque el automóvil es un elemento insaciable. Pide Contreras que en el proyecto de Conexión Sur prime la peatonalización y el transporte público, algo que en su opinión en este momento no ocurre. «Conexión Sur no elimina barreras y le faltan elementos de cohesión entre los barrios», aseguró. Apuestan los vecinos por un gran bulevar tal y como se concibió durante la alcaldía de Miguel Ángel Cámara y por viales norte-sur pero no por viales este-oeste. Además, citó los problemas que quedan por aclarar como el desencuentro entre Adif y la Junta de Hacendados ya que el trazado pasa por colectores de saneamiento y las acequias. El portavoz de la plataforma reclamó en varias ocasiones que la Escuela de Arte Dramático y Danza tenga su nuevo emplazamiento en Santiago el Mayor, ya que disfrutará de la confluencia de todo tipo de transportes.

Una oportunidad como esta no se dará en varias generaciones

Para Juan Antonio Santa-Cruz, miembro de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas, la brecha originada por las vías en superficie ha impedido el crecimiento de la actividad social y económica hacia el sur. Una de las pocas cosas buenas que ha tenido esta división, para Santa-Cruz, es que ha preservado la identidad territorial y ha protegido el medio natural, variables que debe aprovechar el inminente proyecto de desarrollo.

En cuanto a la documentación del proyecto Conexión Sur, el arquitecto aseguró que está obsoleta, «hay un Plan Especial de 2010 que ordenaba las superficies liberadas, y un proyecto de urbanización del año 2012 en el que la mayor parte de la superficie liberada se convertía en superficie para viales». «El modelo de crecimiento de las ciudades tiene que cambiar radicalmente; tienen que empezar a crecer de la mano de la naturaleza», aseguró este profesional, que afirmó que «el Ayuntamiento se ha dado cuenta de esto, y me consta que está trabajando en ese cambio».

«No vamos a tener una oportunidad como ésta en varias generaciones», advirtió y compartió tres ideas clave: relegar el coche lo máximo posible, crear la mayor infraestructura verde de la ciudad y generar valor social.

Los espacios deben ocuparse con infraestructuras públicas

«El pasillo ferroviario es una anacronía para la séptima ciudad de España», señaló el presidente de la Asociación de Vecinos de Santiago el Mayor, Jorge Estebaranz. Espera que también se avance en permeabilidad con la zona del Reguerón y Ronda Sur. Destacó entre las consecuencias del aislamiento provocado por las vías el cierre de los pequeños negocios, «que nos dan la vida».

Espera el presidente vecinal que no se cumpla el Plan Especial de El Carmen «con los cuatro viales y que lo que tengamos sea un bulevar, eso para nosotros es clave». Pide Estebaranz que el proceso de participación sea real, «y no que nos convoquen 24 horas antes a reuniones informales». En cuanto a los terrenos liberados, quiere que sean aprovechados para realizar infraestructuras públicas, «como Joaquín, también reivindico que tengamos aquí el Conservatorio de Danza, pero también institutos, o un centro social que no tenemos». En cualquier caso, lo que no van a tolerar es «otra ronda sur al otro lado y volvamos a estar encajonados». Imagina que en la Murcia de los próximos años, un vecino de Alcantarilla pueda llegar pedaleando hasta la estación. Y por último, propuso un espacio de homenaje «para los hombres y mujeres que han defendido el soterramiento».

Podemos crear un nuevo polo de atracción y de conexión

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Manuel Jódar, coincidió con el resto de participantes en que la tendencia hacia la peatonalización avanza en todas las grandes ciudades con consecuencias muy positivas, pero pidió que se valorará otro punto importante: la cohesión de los barrios en sus ejes norte-sur con la continuación de los viales y este-oeste. Jódar afirmó que no podemos olvidar que allí tendremos una gran estación intermodal, «un nodo de generación de tráfico y hay que buscar un sistema para no generar cuellos de botella; toda esa zona tiene que ser accesible». Cree el decano que este sistema puede y debe ser compatible con la generación de zonas verdes. Mencionó Jódar un estudio comparativo realizado por su institución junto con la Cámara de Comercio en el que se destacaba la importancia de la estación en el entorno de los 500 metros perimetrales, «donde emergía una importante economía de servicios», con los empleos asociados.

Entiende el decano que estamos ante una «grandísima oportunidad urbanística» para una profunda renovación de la ciudad, «y crear un nuevo polo de atracción, de conexión; el AVE es un generador de riqueza para toda la Región, pero especialmente para la zona donde llega».