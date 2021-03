Cambiar la policía por el diálogo en Santiago el Mayor fue positivo

«El soterramiento integral de las vías en Murcia está garantizado y representa una oportunidad histórica para la ciudad», aseguró el diputado regional del PSOE Alfonso Martínez Baños, que añadió que igualmente está garantizada la financiación del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región y la llegada del AVE a la ciudad de Cartagena. El diputado socialista señaló que «cambiar la presencia de la Policía en Santiago el Mayor por la escucha activa y el diálogo» ha sido positivo para resolver el «enorme problema» que se venía arrastrando más de 30 años.

La modernización de toda la red de Cercanías en los próximos años fue otro de los asuntos abordados por el diputado. «El AVE puede mover entre 400 y 500 mil pasajeros al año, pero las Cercanías han llegado a mover a 4 millones de pasajeros en la Región», aseguró.

Martínez Baños considera que todo esto no hubiera sido posible sin un cambio de Gobierno en junio de 2018. «Jamás ningún Gobierno de España ha invertido tanto en Infraestructuras en la Región, especialmente en el ferrocarril» afirmó.

El soterramiento efectivo constituye para el político socialista «una excepción», ya que siempre han sido los poderes fácticos los que han marcado la agenda de la Administración regional, «los que dictan lo que hay y lo que no hay que hacer». Es la primera vez, sostiene, que la presión vecinal le ha ganado la partida a esos poderes y a la Comunidad «que estaban empeñados en que el AVE llegara en superficie». Informó que segúnAdif, el trazado principal del Corredor Mediterráneo podría estar finalizado a finales de 2023 y que la conexión con Cartagena pudiera estar en 2026.La financiación global de la modernización de la red ferroviaria podría rondar los 1.000 millones de euros, aseguró el diputado. Aclaró que el Gobierno de España o el PSOE «no quieren ponerse ninguna medalla, de hecho hemos registrado en la Asamblea una moción para que esa medalla vaya a quien realmente se la merece»: la plataforma Pro Soterramiento.

El futuro del AVE depende de que el PP no vuelva al poder Rafael Esteban Palazón - Diputado Regional del Grupo Parlamentario Podemos

El diputado regional de Podemos Rafael Esteban recordó que cuando se inauguró la estación del Carmen, «se hizo con un carácter provisional y un siglo después ahí sigue». En su opinión, el proyecto actual tiene que tener en cuenta criterios que siempre han faltado en la Región, como son «la planificación racional de las infraestructuras y la vertebración territorial». Antes de hablar del impacto que puede suponer el AVE para la Región, prefirió hablar del reto regional con el Corredor Mediterráneo de mercancías y la concepción radial de España «que se ha impuesto desde Madrid y contra la que tenemos que luchar». Además, el diputado morado incluyó «la batalla política» para que no hubiera un Corredor Mediterráneo y primase un corredor central, «todo para que el País Valenciano y Cataluña no tuvieran un papel protagonista llevándose así por delante los intereses de la Región».

Se remontó hasta la planificación urbana del año 2000 y criticó que el PP apostara por el desarrollo del norte de Murcia «con pelotazos urbanísticos, centros comerciales dejando en el interior de la ciudad un problema que a día de hoy pervive y del que han dado buena cuenta los responsables de la plataforma Pro Soterramiento»; a los que agradeció de manera destacada su años de entrega y de lucha.

Ahora, según Rafael Esteban, desde Podemos y el Gobierno de la Nación se transmite una «seguridad» sin precedentes de que el AVE llegará en su primera fase y de que lo hará soterrado en todos los tramos proyectados. En cuanto a los 200.000 metros cuadrados liberados tras el soterramiento, señaló que el proyecto debe recomponer hasta lo que está fragmentado «y corregir el crecimiento asimétrico».

Aseguró que si el AVE no ha llegado antes a la Región de Murcia fue por «la falta de talla política» del expresidente Ramón Luis Valcárcel. «Fue el que consintió que el AVE llegara por Alicante y Cuenca», aseguró. Concluyó su turno asegurando que el futuro de las infraestructuras ferroviarias depende de que el Gobierno de coalición PSOE y Podemos continúe, «y que el PP no vuelva al poder porque ha sido un freno brutal».

Apostamos por una visión amplia y global de las infraestructuras María del Valle Miguélez Santiago - Diputada Regional del Grupo Parlamentario Ciudadanos

La diputada regional de Ciudadanos Valle Miguélez apostó por aportar una «visión más amplia» del impacto del AVE en la Región e incluir las posibilidades que se abren en cuanto a desarrollo económico, creación de riqueza, puestos de trabajo y el aumento potencial de la productividad y la competitividad. «Ahí es donde pueden encontrar a Ciudadanos, pero no en la guerra de hemerotecas, que puede traer disgustos para todos», señaló Miguélez. Para la diputada, si hay un factor que ha influido en el impulso del AVE ha sido la estrategia europea de los últimos años y su apuesta por la convergencia entre regiones. La representante de la formación liberal pidió que se preste atención a las consecuencias que la Alta Velocidad traerá para el turismo, el mercado laboral, el ámbito de las mercancías o el de la sostenibilidad. Sobre la importancia del AVE puso un ejemplo: «La Región tiene con su clima una ventaja competitiva con respecto a otros territorios. El Instituto de Calidad Europeo nos está llamando para organizar congresos «pero nos piden la llegada de la alta velocidad».

Miguélez replicó en una de sus intervenciones la afirmación del diputado del PSOE de que el trazado principal del Corredor Mediterráneo estará culminado en 2023. «No va a ser así, si vamos a tener el AVE en 2022, ¿cómo vamos a tener el Corredor en 2023?», preguntó para añadir después que «las obras están paradas en Monforte». Además introdujo la imperante necesidad de impulsar el desarrollo del corredor ferroviario para mercancías del Mediterráneo y su interconexión con el centro peninsular a través del corredor Cartagena-Murcia-Albacete, «algo crucial para la Región». Lamentó que el Gobierno no apueste por el Puerto de Cartagena pero sí por la ampliación del Puerto en Sagunto, «como Valencia no tiene espacio en superficie para ampliar, destinamos 1.200 millones a Sagunto en vez de apostar por la Región». «Y menos mal que parece que se ha descartado esa locura del corredor del Quijote o de Castilla-La Mancha» , exclamó Valle Miguélez.

Finalizó exigiendo que se planifiquen todas las infraestructuras proyectadas de una manera global e interconectada refiriéndose al Puerto, la ZAL de Cartagena, el AVE y el Corredor.

Las obras que se van a inaugurar tienen un corazón popular Francisco Bernabé Pérez - Senador y Portavoz del PP en la comisión de Fomento del Senado

El senador y portavoz del PP en la Comisión de Transportes, Francisco Bernabé, lamentó que algunos quieran ponerse la medalla cuando es notorio que en un proyecto que se ha extendido durante tantos años han participado muchos actores sociales y políticos. Sobre el impacto del AVE en la Región se remitió a los informes realizados por la UMU y el Colegio de Economistas en 2018, que calculaban unos 300 millones de euros de actividad económica asociada y cerca de 2.700 puestos de trabajo nuevos cada año. «Si entonces era bueno y necesario que llegara el AVE, cuanto más ahora en estos terribles momentos de crisis por la pandemia».

Bernabé aseguró que en el ADN de este proyecto «hay un corazón cien por cien popular; por una razón muy sencilla, y es que las obras que se van a inaugurar, ese túnel de 1.200 metros que elimina los pasos a nivel de Santiago el Mayor y Senda de los Garres, fueron acordadas, proyectadas, presupuestadas, licitadas, adjudicadas e iniciadas por gobiernos locales, regionales y nacionales del PP». Acudió a la hemeroteca del diario La Opinión para refrendar sus palabras, en concreto a la firma del proyecto del soterramiento entre PP y Cs.

No rehuyó Bernabé «la famosa promesa» que hiciera en 2015: «Eso lo dije cuando el AVE llegaba provisionalmente en superficie y no existía proyecto alguno de soterramiento». Trasladó el senador la preocupación del PP por el tramo El Carmen-Barriomar-Nonduermas, «vamos a estar dos años con las obras adjudicadas y sin empezar, y estamos hablando de un tramo mucho más largo y de mucha mayor complejidad técnica que el que hemos tardado cinco años en hacer».

Concluyó su turno asegurando que sólo se está subiendo el primer peldaño. «Cartagena, tras tres años de gobierno socialista, no tiene proyecto ni sabe lo que quiere hacer, y si el Corredor no llega al Puerto, a la ZAL o a la terminal de contenedores, no hay nada», aseguró para añadir que queda por resolver la variante de Totana y la integración urbana de Lorca. Por último, destacó que «hasta que las vías de la Alta Velocidad no estén terminadas y electrificadas no habrá mejora de los cercanías en la Región».

Es mucho más que el AVE lo que la Región necesita para su futuro Pascual Salvador Hernández - Diputado Regional del Grupo Parlamentario VOX

El diputado de Vox en la Asamblea, Pascual Salvador, arrancó su participación en la mesa afirmando que la Región siempre ha sido la gran olvidada en materia de infraestructuras, y las que han llegado lo han hecho «tarde y mal». Y un buen ejemplo de esto lo encuentra en la llegada del AVE, que recordó que llegará por Alicante, «por lo que de Alta Velocidad no va a tener nada». En ese sentido, aseguró que el turismo y las inversiones se quedarán «desgraciadamente en Alicante y no llegarán a Murcia». En cuanto al soterramiento, felicitó a los vecinos de los barrios, «todos los hemos apoyado y por fin vamos a unir el norte con el sur». El diputado de Vox aseguró que todavía nadie le ha respondido por dónde pasarán las mercancías peligrosas (140.000 toneladas) que pasaban por el Barrio del Carmen.

«No nos podemos quedar en este AVE», señaló Salvador, que entiende que la Región necesita la conexión con Cartagena, con el corredor central y comunicarlo con el aeropuerto, y dejar el corredor del este para las mercancías «para asistir a la ZAL y al Valle de Escombreras».

«El tren de los murcianos es el tren por Madrid, es decir, conectar la salida con Albacete y no con Chinchilla; tenemos que desdoblar la vía para que vayan las mercancías, y electrificar la vía; eso es vital para nuestro futuro, que los madrileños lleguen por Albacete y no por Alicante», aseguró.

Uno de los temas que concitó más polémica fue la afirmación del diputado socialista de que el trazado principal del Corredor Mediterráneo pueda estar finalizado para finales del año 2023. Salvador Hernández no le dio crédito porque «el corredor es de pasajeros y de mercancías, tenemos el primero, pero el de mercancías está parado en Monforte, para el que ni siquiera hay proyecto».

En sus conclusiones, el diputado de Vox afirmó que Murcia corre el riesgo de quedarse atrás:«No es suficiente con este AVE, necesitamos el corredor desde Albacete» y animó a la ciudadanía a que lo exija en las calles, tal y como lo hizo con el soterramiento.