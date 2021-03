El pacto de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Murcia "no corre peligro". Así lo ha anunciado esta mañana la concejala popular y portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Pérez ha señalado que, a pesar de que el pacto no corre peligro, "hay un problema que se ha manifestado contra una persona en concreto -en alusión a Mario Gómez- y no contra el Grupo Municipal Ciudadanos".

La edil ha explicado que el equipo de Gobierno, "en lo que respecta al Grupo Popular, siempre antepondrá el interés general y el deber de servicio público por encima de cualquier cuestión de índole personal".

"Para nosotros siempre va a primar la lealtad y estabilidad institucional", pero "si alguien tiene que tomar una decisión para garantizar esta estabilidad institucional, se tomará", ha advertido. "El mantener la estabilidad ha sido nuestro objetivo diario desde que asumimos la responsabilidad de gobierno. No vamos a cesar en ese empeño. Para el PP prima la estabilidad institucional por encima de cualquier problemática personal o partidista. La colaboración del PP es máxima y las relaciones con Ciudadanos son buenas", ha confirmado Pérez.

Ante la noticia de que fue el propio Mario Gómez, líder naranja en el Consistorio murciano y socio de Gobierno del PP de Ballesta el que denunció por corrupción al Gobierno murciano y entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) documentación que aclarase las sospechas ante posibles irregularidades en contratos menores de varias concejalías, Pérez ha resaltado que "ha sido una sorpresa mayúscula" y que ha sido recibida con "máximo estupor".

Ante la investigación de la UDEF, a petición de la Fiscalía para chequear las adjudicaciones de cuatro concejalías desde 2015 para comprobar si ha habido fraccionamiento de proyectos o han sido otorgados a dedo, Pérez ha apuntado que "se trata de un asunto que conocemos desde el pasado mes de septiembre", y ha explicado que "los concejales dieron debida cuenta de esos expedientes que se ponían en cuestión. Se hizo con la máxima transparencia y disposición". Asimismo ha sostenido que se produjo "una comparecencia pública de concejales para aclarar esos asuntos que se ponían en cuestión sobre esos expedientes".

La concejala popular ha vuelto a reiterar que todos los expedientes "disponen de todos los informes positivos y favorables de los distintos servicios técnicos municipales: Contratación, Intervención o los propios Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. Estamos tremendamente tranquilos. Hemos mostrado la máxima disposición y la actitud colaborativa con cualquier entidad que ha solicitado cualquier información y así se va a seguir haciendo en tiempo y forma".

Por último, también ha indicado que toda esta información, ante cualquier duda de la ciudadanía y de los medios de comunicación, la pueden hacer pública cuando se desee para demostrar el "buen hacer de los servicios municipales" del Ayuntamiento.