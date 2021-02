Podemos en la localidad de Murcia acusa la “grave crisis institucional” que atraviesa el municipio a raíz de las “intolerables corruptelas en la aplicación de las vacunas por parte de los servicios municipales”. Desde la formación morada recuerdan que hace dos semanas que el Pleno decidió por mayoría el cese de Felipe Coello y la puesta en marcha de una comisión que aclarara las irregularidades del proceso. El portavoz del grupo municipal, Ginés Ruiz Maciá, lamenta “la falta de responsabilidad y de democracia del gobierno popular, que actúa de espaldas al pleno y caminando sobre la cuerda floja”

Han pasado dos semanas desde que el Pleno hablara y decidiera, por la mayoría de sus grupos, que el escándalo de las vacunas debía aclararse y debía tener consecuencias políticas. “La respuesta del equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, ha sido de silencio y eso es intolerable”. El portavoz del grupo municipal, Ginés Ruiz Maciá, acusa la falta de responsabilidad del Partido Popular en un caso que “se agrava cada día que pasa, porque cada día vamos conociendo nuevos casos y datos que aumentan el problema”.

Desde la formación morada consideran que “el alcalde no puede permanecer de brazos cruzados ni un día más”. Ruiz Maciá asegura que no entiende como “puede seguir con su tour de fotos y sus visitas de publicidad y autobombo, cuando la población está muy preocupada ante las noticias que cada día se suceden en torno a las vacunas”. Por ello, desde Podemos exigen el “cese inmediato de Coello” y que el alcalde “de la cara de una vez por todas, pero no para leernos su currículo, sino para explicarnos la que será la vergüenza histórica de su mandato”.

Conforme pasan los días se van conociendo más datos sobre el proceso de vacunación “y cada uno es más grave que el anterior”. Podemos recuerda que, bajo el proceso del servicio municipal de vacunación, “hemos visto todo tipo de tropelías”. Los datos no cuadran, “o se van cambiando de manera torticera para que cuadren, y no pasa nada, el obispo se hace pasar por capellán para que le vacunen, y no pasa nada, se vacuna antes a funcionarios de oficina que a personal sanitario de primera línea, y no pasa nada, pretenden saldar la crisis con una declaración responsable que no demuestra nada, y no pasa nada. ¿Hasta cuando tendremos que soportar los murcianos y murcianas esta tomadura de pelo?”.

Desde el grupo municipal Podemos lamentan la falta de pudor de Consejería y Concejalía “pasándose la pelota de uno a otro con tal de no asumir responsabilidades” y exigen también a Ciudadanos que sea consecuente con sus palabras y “no permita que su socio de gobierno se vaya de rositas en este asunto”. Ginés Ruiz Maciá lamenta que la formación naranja permita que tanto el gobierno regional como el local estén “mirando para otro lado en este asunto y con ellos, concejales y consejeros de Ciudadanos, impasibles ante uno de los hechos más graves de nuestra historia reciente”.

Ginés Ruiz Maciá pide a ambos partidos, socios de gobierno, que “actúen, cada uno en la medida de sus posibilidades, y cierren este negro capítulo”. Para el portavoz de Podemos, tan culpable es el que hace “como el que permite que se haga” y por ello le recuerda a Mario Gómez que “está permitiendo gobernar a Ballesta incluso después de dedicarle aquellas durísimas palabras en el último Pleno”. El portavoz del grupo municipal exige que se empiece a pensar en los ciudadanos y ciudadanas, “sobre todo en aquellos que están primera líneas luchando contra la pandemia y los más vulnerables que llevan un año sufriendo” y dejen de mirar “sus ombligos, sus cuotas de poder y su rédito político, porque los murcianos y las murcianas no merecen estos gobernantes”.