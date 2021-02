El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia y socio de gobierno del Partido Popular en el Consistorio murciano, Mario Gómez, ha declarado que «el alcalde de Murcia debe asumir sus responsabilidades y cesar a Coello». En declaraciones hechas a Onda Regional , Gómez ha explicado que «los plazos para que dimitiera Coello ya han pasado» y que, ahora, «le toca al alcalde Ballesta».

En este sentido, Gómez le recuerda a su socio de gobierno que «es hora de que o se posiciona con su socio de gobierno o con los que han infringido la ley», en clara alusión a la situación del edil de Salud y Deporte, Felipe Coello, ya que para el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, la situación del concejal del PP «es un caso de corrupción política». El primer teniente de alcalde también pidió al PP «que entre en escena» para aclarar la situación del edil. Para el portavoz municipal de Ciudadanos, «Coello no debería vacunarse y se vacunó; Coello no debía vacunar y vacunó y Coello no debería haberse saltado el protocolo y se lo saltó».

Por eso, ha apelado a «la sensatez del PP y de Ballesta para que asuma su responsabilidad y cese a Coello». Con respecto a la posibilidad de una posible moción de censura, aseguró que «no se trata de echar pulsos a nadie, lo importante es la defensa de los intereses de los vecinos y no poner por delante los intereses particulares».