El PSOE pide a Ballesta que cese a Coello "por dignidad"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha afirmado no entender "cómo es posible que hayan transcurrido once días desde el Pleno, donde todos los grupos políticos a excepción del PP, pedimos la dimisión o cese de Coello, así como una investigación, y no se haya movido un dedo", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado

Estas declaraciones han sido hechas por Serrano tras la presentación este lunes por parte del Grupo Parlamentario Socialista a la mesa de la Asamblea Regional de una enmienda parcial de adición para la comisión especial de investigación sobre la aplicación del protocolo de la vacuna contra el coronavirus.

De esta forma, desde el Grupo Municipal Socialista han aconsejado a Ballesta que "por ética y por dignidad depure responsabilidades" antes de que, según ha vaticinado desde las filas socialistas, "se confirme esa vacunación irregular que ya ha costado varias dimisiones de altos cargos en la Región mientras el concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, sigue en su puesto como si fuera intocable o estuviera por encima de todo", ha declarado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano.

En opinión de Serrano, "aunque la estrategia del PP sea dejar pasar los días, está claro que esta situación no se va quedar en el olvido y es mejor atajarla cuanto antes, sobre todo para demostrar a los vecinos y vecinas del municipio que si los políticos nos saltamos los protocolos y las normas también pagan las consecuencias, no quedan indemnes".

El partido de oposición en el Ayuntamiento de Murcia ha manifestado que "hay que enviar, sin más dilación, un mensaje alto y claro porque, cuanto más días pasan, la polémica no se silencia", ha apostillado Serrano, quien advierte también de que al alcalde Ballesta "se le está haciendo tarde".

El portavoz socialista ha insistido en que "necesitamos recuperar la confianza de los murcianos y murcianas y la única vía para eso es la transparencia. La comisión especial de investigación debe esclarecer todo este embrollo sobre la vacunación y pedir responsabilidades a todo aquel que haya incumplido los protocolos".

Igualmente, han apuntado a Cs, socio del PP en el Gobierno municipal, "es incomprensible que pueda seguir en esta actitud tan pasiva y aletargada sin hacer valer su papel de socio regenerador".

Al respecto, considera que "el nivel de oscurantismo alrededor de las vacunas y el gran silencio de Ballesta huelen mal y no dejan otra vía que no sea la comisión de investigación".

"Es intolerable que después de la cantidad de días que han pasado desde que se descubrió que Coello se vacunó irregularmente, Ballesta ni obliga a que el concejal asuma su responsabilidad ni él mismo imponga su autoridad", ha apuntado el portavoz del PSOE en el consistorio murciano.

Finalmente, en la enmienda presentada por los socialistas en la Asamblea, se advierte de que "existen razones, responsables y personas beneficiadas por la falta de cumplimiento de los protocolos aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) sobre la base de los datos existentes en los registros de vacunación contra la covid en la Región, de la Consejería de Salud, el Imas, el Ayuntamiento de Murcia, la Fundación Jesús Abandonado y los 18 hospitales y centros privados de la Región, "con especial atención al hospital de Ibermutuamur de Espinardo".