El anuncio de más policías no frena la marcha de El Palmar

Decenas de coches con vecinos de El Palmar, más de un centenar según los convocantes, se dirigieron ayer hasta las puertas del Ayuntamiento de Murcia y de la Delegación de Gobierno en La Glorieta para reivindicar más efectivos de Policía Local y Nacional ante la inseguridad que viven por los continuos actos vandálicos y robos en la zona. La plataforma vecinal ´Desde el 2 de mayo, no me callo' ya organizó el pasado 21 de enero una protesta similar, pero en esta ocasión la afluencia ha sido mucho mayor.

«Nos sentimos muy inseguros por la falta de efectivos policiales; se están acometiendo actos de vandalismo, el sábado pasado, en una misma calle, destrozaron las lunas de seis u ocho vehículos, y ya estamos hartos», lamenta Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de Vecinos de Lugar de Don Juan (El Palmar) y vocal socialista en la Junta Vecinal. Este representante vecinal asegura que «todos los días hay algún acto vandálico o un robo en los primeros pisos» y que están reivindicado esta situación desde el año 2017 pero «no vemos que se le dé solución».

Otros vecinos consultados que han preferido no identificarse denuncian que en los últimos días han entrado en dos o tres casas en la zona de la rambla, y que los tirones de bolsos y el robo de móviles a punta de navaja a los adolescentes se han convertido en algo habitual. Estos residentes aseguran que la Policía tiene perfectamente identificados tanto a los grupos que realizan buena parte de los robos como muchas de las viviendas que funcionan como narcopisos por lo que esperan que se acometa una operación policial en breves fechas.

Durante la última reunión mantenida con la Delegación del Gobierno, los vecinos propusieron la creación de una Comisaría de Policía Nacional en El Palmar «pero el delegado nos dijo que ese cuartel ni siquiera se había solicitado por el Ayuntamiento de Murcia y que en el caso de que lo hagan nos pondríamos a la cola de las solicitudes que hay».

El presidente vecinal no entiende cómo es posible que traten a El Palmar, que tiene una población que ronda las 23.500 personas, «como si fuera una pedanía más cuando no lo somos». Además, denuncia que mientras que en Alhama de Murcia hay 33 agentes de Policía Local «aquí no llegamos a la decena».

Según el portavoz de la plataforma ´Desde el 2 de mayo, no me callo', Ceferino Alonso, el pasado miércoles tuvo lugar una reunión con la Concejalía de Seguridad en la que estuvo presente el comisario jefe de Policía Local de Murcia, José María Mainar. Durante el encuentro, el edil se habría comprometido a destinar 5 de los 44 nuevos agentes que está previsto que se incorporen este mes. Además, con la entrada a final de año de otra promoción con cerca de 65 policías, se desplazarían hasta El Palmar otros tres agentes. «Hasta que no lo vea, no lo creo porque no es la primera vez que nos mienten», asegura Ceferino que por eso ha anunciado que volverá a solicitar los permisos pertinentes para convocar una nueva marcha en dos o tres semanas, también en domingo.