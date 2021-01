Ciudadanos insiste a Ballesta que explique si Coello se ha saltado el protocolo de vacunación

Ciudadanos Murcia continúa a la espera de que el Alcalde de Murcia, José Ballesta, dé las explicaciones oportunas sobre si el concejal de Salud y Deportes, Felipe Coello, se ha saltado el protocolo de vacunación.

En este sentido, el portavoz de la formación liberal en el municipio de Murcia, Mario Gómez, ha asegurado que cuando se aclaren todas estas cuestiones "tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y actuaremos en consecuencia". "Estoy convencido, ha añadido Gómez, "que el resto de compañeros del Gobierno local, así como el Alcalde asumirán igualmente su responsabilidad. José Ballesta como máximo responsable tendrá que dar rendida cuenta sobre las cuestiones planteadas y los procedimientos llevados a cabo por el Ayuntamiento".

Asimismo, el portavoz de Cs también ha trasladado un mensaje de serenidad y tranquilidad en todo este proceso. "Los postulados de nuestro partido son contundentes al respecto: ningún político, sea del color que sea, puede utilizar su cargo para saltarse la cola de vacunación y acceder a la vacuna antes que un ciudadano de a pie sin cumplir el protocolo establecido", ha señalado.

Igualmente, Mario Gómez ha recordado que, según se le comunicó al Alcalde a través de una comunicación interior, ninguno de los cuatro ediles del grupo municipal de Ciudadanos se ha vacunado la COVID-19, haciendo constar por escrito que "respetamos escrupulosamente el protocolo de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad".

Desde el grupo municipal Ciudadanos se ha solicitado también información detallada, en base al ejercicio de transparencia y unidad de acción que deben regir en este Gobierno de coalición, "sobre si algún miembro del equipo de Gobierno del Partido Popular había sido vacunado de la COVID-19 y los motivos en su caso", además de toda la documentación relativa al proceso de vacunación que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Murcia, así como el listado de personas vacunadas no pertenecientes al grupo de profesionales que establece el protocolo.

Por otra parte, y a raíz de las declaraciones realizadas ayer por la portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, donde indica que el concejal de Salud, persiste en su intención de seguir vacunando, el primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Mario Gómez, ha informado de que "hemos solicitado a José Ballesta que pida al concejal del PP, Felipe Coello, que por medidas cautelares y hasta que no se aclare la situación del posible procedimiento irregular de vacunación, interrumpa su labor de voluntariado y se dedique a sus obligaciones, entre las que se encuentran las de garantizar que se cumpla el orden de prelación establecido en el protocolo de vacunación y que no se pongan más vacunas a personas que no estén dentro del primer grupo de riesgo".