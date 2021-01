Podemos exige la dimisión de Coello por saltarse el protocolo de vacunación

Podemos ha exigido esta tarde la dimisión del concejal de Sanidad de Murcia, Felipe Coello, tras conocerse que su caso se suma al ya conocido como "escándalo de las vacunas". El portavoz de Podemos en Murcia, Luigi Carinci, ha considerado que, como responsable de salud, el concejal debe garantizar la protección de los trabajadores de los servicios esenciales antes de pensar en hacer méritos, una "actitud que demuestra la arbitrariedad con la que se está llevando a cabo un asunto tan serio como el proceso de vacunación masivo".

Carinci ha destacado que "los protocolos establecidos dejan muy claro en qué momento se tiene que administrar la vacuna a cada grupo de población", y ha señalado que "los políticos no son un grupo aparte, no tienen prioridad y es obvio que ahora no les correspondía recibir la dosis".

Por su parte, el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz Maciá, ha añadido que "no puede existir una doble vara de medir", y ha reiterado que todo aquel cargo público que se haya vacunado saltándose el protocolo "debe renunciar a su cargo, sea del partido que sea". El concejal ha insistido en que los cargos públicos "tienen el deber de ser ejemplares y recibir el mismo trato que el resto de la ciudadanía", por lo que "no hay motivos que expliquen ninguna de las circunstancias que están alegando para haber recibido la vacuna antes de tiempo".

Podemos, cuestiona así los motivos de Felipe Coello, entendiendo que su cargo y su desempeño es el de concejal de Salud, "y como tal debe estar gestionando la pandemia, no administrando vacunas, algo para lo que debe haber personal especializado". Desde la formación morada han apuntado además que "aún hay trabajadores municipales, o de servicios externalizados, que luchan en primera línea contra la pandemia y siguen esperando a que les llegue su turno", por lo que "la vacunación del concejal es aún más injustificable, si cabe".

Por último, Carinci ha reclamado que se dé toda la información sobre qué políticos han accedido a la vacuna y ha exigido al alcalde Ballesta que aclare si hay más miembros de su equipo de gobierno que hayan podido ser vacunados.