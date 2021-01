Unión de fuerzas para mejorar la atención a las personas sin hogar

El municipio de Murcia quiere contar este año de 2021 con la primera estrategia local que permitirá mejorar la atención social que se brinda a las personas sin hogar. El Ayuntamiento de Murcia, por medio de la Sección de Prevención e Inserción Social ha elaborado un borrador de esta estrategia. El texto se ha presentado este lunes durante el transcurso de la reunión telemática que ha tenido lugar de la Red para la Inclusión Social. En ella, las entidades sociales podrán hacer sus aportaciones para mejorar esta estrategia municipal cuyo texto definitivo quiere estar listo para antes de este verano, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

El texto definitivo, que estará aprobado en verano, será fruto de un proceso de acuerdo y consenso entre todos los grupos políticos y las entidades del tercer sector. La concejala de Derechos Sociales, Pilar Torres, ha afirmado que «somos plenamente conscientes de la situación tan complicada que tienen que afrontar las personas sin hogar. Por eso, de la mano de todos los grupos y las entidades sociales, queremos articular una estrategia común que nos permita potenciar, mejorar y pulir la atención social que venimos prestando a este colectivo. Queremos que el documento cuente con el mayor respaldo posible y que las medidas que incluya sean consensuadas». En el encuentro se han dado cita representantes de entidades sociales como Asociación Columbares, Fundación Cepaim, Jesús Abandonado, EAPN, Cruz Roja, Cáritas Diocesana, Fundación Secretariado Gitano y Fundación RAIS. También ha habido representación de la Comunidad Autónoma por medio del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

La nueva estrategia municipal estará inspirada en otras similares que han elaborado otros ayuntamientos y en los postulados que recoge la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar. También beberá de las categorías de la tipología europea sobre personas sin hogar.

Atención a los necesitados

En la actualidad los Servicios Sociales Municipales atienden a 600 personas sin hogar. La crisis socio sanitaria generada por la expansión del coronavirus ha complicado la situación de este colectivo, que creció un 45% en Murcia durante el año 2020 después de que recibieran atención por primera vez 276 personas sin hogar.

De igual manera, los Servicios Sociales Municipales quieren liderar, junto a la Consejería de Salud, la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el diseño de un protocolo especial de actuación que permita agilizar y potenciar la detección de delitos de odio que padecen las personas sin hogar. Las entidades que participan en la Red para la Inclusión Social tienen hasta el 16 de febrero para realizar aportaciones a la estrategia. Esta semana el borrador también será entregado al resto de grupos políticos y el documento también lo evaluará el Consejo Municipal de Servicios Sociales, que se reunirá en la primera quincena de febrero. El texto pasará por la Junta de Gobierno Local antes de su aprobación definitiva en el Pleno Municipal.

Falta financiación y plazas por unos recursos sociales «estancados», señala el PSOE

El grupo municipal socialista ha lamentado el retraso de esta estrategia y no haber podido acceder al borrador antes. Tras varios años de espera de este plan, durante los que el número de personas sin hogar en el municipio no ha dejado de crecer mientras que los recursos destinados a su atención se han estancado, llega esta estrategia donde se habla de la existencia de 464 plazas de atención a personas sin hogar, de las que 110 son financiadas por el Ayuntamiento, lo que supone un escaso 23%, «o dicho de otra manera no financia ni una de cada cuatro plazas, cuando la competencia y la obligación es del equipo de Gobierno municipal». El resto de plazas está financiado por otras administraciones y por las propias asociaciones y fundaciones.El PP responde al PSOE que lamenta que anteponga su revanchismo político a la atención social de las personas sin hogar y recuerdan los populares que el Gobierno local ha puesto en marcha en el último año políticas de apoyo por más de 1,6 millones.