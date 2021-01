El alcalde de Murcia, en cuarentena por contacto con un positivo

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha anunciado que guardará cuarentena tras haber sido informado de que una persona con la que mantuvo una interacción laboral ha dado positivo por Covid.



En su cuenta de Twitter, el alcalde ha corroborado que se ha sometido al correspondiente test y le han comunicado que el resultado ha sido negativo.



"Estos días trabajaré desde casa", ha señalado el primer edil, quien ha pedido "serenidad y confianza en las autoridades sanitarias".





A lo largo del día he sido informado del?por Covid de una persona con la que mantuve una interacción laboral



Me he sometido al correspondiente test y me acaban de comunicar que es negativo?



Estos días trabajaré desde ? ??Serenidad y confianza en las autoridades sanitarias pic.twitter.com/B7pcJuK62M