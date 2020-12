Destinan más de 1,3 millones a la Fase 0 del soterramiento

La Junta de Gobierno celebrada ayer dio el visto bueno al expediente promovido por la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, que dirige Antonio Navarro, para autorizar y disponer el gasto por importe de 1.336.299,32 euros en concepto de pagos correspondientes a la Fase 0 de los trabajos de integración de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia a favor de ADIF Alta Velocidad, justificados hasta 31 de octubre de 2019.

De esta forma se dota a la Sociedad Murcia Alta Velocidad de los fondos suficientes para costear las actuaciones pendientes de ejecución y aquellos costes asociados para llevar a cabo la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad. Este acuerdo se aprobó en el Pleno del 6 de mayo de 2019 en el que se dio el visto bueno a la adenda modificativa del convenio suscrito el 22 de junio de 2006 para el soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio de Murcia.

El equipo de Gobierno también aprobó con anterioridad un aporte de 5,6 millones correspondientes a la anualidad 2020.

Impulso para pedanías y barrios

El soterramiento de las vías del tren llevará aparejado la ejecución del proyecto estratégico Murcia Conexión Sur, que supondrá un impulso social y económico para los barrios y las pedanías de la franja sur del municipio, tales como son el barrio del Carmen, San Pío X, Barriomar, Santiago el Mayor, el barrio del Progreso, el Infante Juan Manuel, Patiño y Los Dolores. El desarrollo de este proyecto mejorará los servicios en todo su ámbito de actuación, que abarca más allá de las inmediaciones del trazado ferroviario.

La transformación de la zona sur de Murcia supondrá la recuperación de 200.000 metros cuadrados de espacios públicos y se habilitarán 34.700 metros cuadrados de jardines y zonas verdes, parques infantiles, zonas de estancia y espacios deportivos al aire libre.

Balance Ballesta saca pecho con el proyecto Conexión Sur y Serrano critica la falta de soluciones al transporte

El Ayuntamiento de Murcia ha cerrado el año 2020 haciendo un balance de los proyectos estratégicos de la legislatura, en el que valoran que «a pesar de las dificultades, la gestión local no se ha detenido, logrando importantes avances en los proyectos estratégicos del municipio, destinados a devolver a los murcianos espacios públicos para la cultura y el ocio saludable, así como la recuperación de nuestro patrimonio», ha indicado el alcalde, José Ballesta.Así, el regidor ha destacado las obras de la Cárcel Vieja, la culminación de la primera fase de Murcia Río, la gestación y arranque del proceso participativo de Conexión Sur y la reciente financiación del 1,5% Cultural para el proyecto Las Fortalezas del Rey Lobo, en Monteagudo.En contraposición, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, ha criticado que han transcurrido los doce meses «sin dar un solo paso definitivo para solventar los graves problemas que tiene el municipio», entre los que destaca la falta de medidas en el transporte público, «que aunque parezca imposible, ha ido a peor; tampoco se han incrementado las plazas públicas de educación infantil, no hay más viviendas para jóvenes, no se han acometido actuaciones para proteger el patrimonio al margen de colocar unas chapas y, para colmo, el presupuesto entró en vigor hace unas pocas semanas, de manera que es inútil», asegura.