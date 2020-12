Sin Entierro de la Sardina y con un Bando 'estático' en Alfonso X en 2021

El desfile del Entierro de la Sardina se suspende por segundo año consecutivo y el Bando de la Huerta se convierte en un evento estático 'plantado' en el centro de la ciudad, para que la gente vaya pasando a verlo. Son las ideas que, siempre dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia de coronavirus, están ahora mismo sobre la mesa. Al término del periodo navideño, representantes de ambos festejos mantendrán una reunión con responsables del Ayuntamiento de Murcia, para tomar una decisión en firme.

El presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, prefiere mostrarse «lo más cauto posible» y, aunque sostiene que «el Entierro en quince días lo tenemos preparado», es consciente de que «no podemos estar en contra del mundo» y organizar en abril una fiesta tan multitudinaria, cuando eventos como la Feria de Abril, en Sevilla, ya han sido suspendidos oficialmente.

Una señora con mascarilla pasa junto a una papelera con un anuncio del Bando 2020.

«Lo que no tenemos que estar es 'junticos' ahora mismo», apunta Sánchez, aunque matiza que «todavía queda tiempo» y adelanta que algo se hará en la semana de Fiestas de Primavera, aunque no pueda ser el gran desfile, que se celebró por última vez el año pasado.

Actúan los sardineros, insiste, «siempre respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias». «No podemos convertir una diversión en un desastre», subraya el máximo dirigente sardinero.

José Antonio Sánchez adelanta que «cuando pasen los Reyes, nos vamos a reunir los representantes de las tres fiestas, Semana Santa, Bando de la Huerta y sardineros» con el fin de «tomar una decisión en firme», aunque todo hacer prever que no habrá Entierro de la Sardina por segundo año consecutivo.

Hachoneros, en el gran desfile del Entierro del sábado por la noche.

«Nada más que nos tenemos que fijar en cómo está el panorama sanitario a día de hoy», remarca el presidente de la Agrupación.

Dado que el culto a Palas Atenea, Diana Cazadora y Momo va más allá de un desfile, que previsiblemente ha de esperar otro año, los sardineros están estudiando qué hacer y tienen varias ideas en mente. «Algo va haber seguro, pero tendrá que ser algo hecho con mucho cuidado y mucho mimo, porque no podemos ir en contra de la situación. De aquí a entonces, Dios sabe lo que puede pasar», detalla José Antonio Sánchez. Lo que sí asume es que «un desfile con un millón de personas es inviable completamente». «El ánimo de los sardineros es que queremos hacer el Entierro, ¡estamos locos por hacerlo! Te puedo asegurar que tenemos más ganas que la gente», hace hincapié.



Plan A y plan B

Por su parte, Juan Pablo Hernández, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, reconoce que «las cosas no pintan bien» y que ellos manejan «un plan A y un plan B». «Qué se va a hacer no lo vamos a saber hasta primeros de febrero», comenta el hombre, que adelanta que «el plan A es el plan normal y el B es hacer cosas que no sean de aglomeraciones de personas», para evitar contagios de coronavirus.

Huertanos confinados en un balcón de Murcia, el día del Bando de 2020.

«Si no se puede hacer el desfile, se hará un Bando de la Huerta estático, para que la gente pueda pasar y verlo», adelanta Hernández, que está «a falta de que Sanidad nos apruebe» esta idea. «Nosotros hemos visto la posibilidad de que sea todo el Tontódromo lleno de elementos del Bando», indica el presidente de los huertanos. Si en Alfonso X el proyecto al final no resulta viable, tiene en su cabeza solicitar el hacerlo en un sitio más amplio: el Cuartel de Artillería de Murcia.

En cuanto a la Misa Huertana, «se haría en la Catedral, con un aforo limitado», explica, al tiempo que detalla que el plan es organizar «conciertos de música tradicional en el Murcia Parque y en el Fofó». «Podemos hacer unas Fiestas de Primavera adaptadas a los nuevos tiempos» de coronavirus, propone, aunque sí admite una cosa: «Las barracas está claro que no se van a poder montar».