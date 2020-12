Herido grave un ciclista de 80 años al chocar contra una señal de tráfico en Puente Tocinos

Un ciclista de 80 años de edad ha resultado herido grave al chocar contra una señal de tráfico en el carril Zambudios de Puente Tocinos, quedando inconsciente debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza sin el casco protector, informa Protección Civil.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido una llamada a las 12:05 horas informando del accidente de un ciclista que había quedado inconsciente tras golpearse la cabeza contra una señal, y que se encontraba tendido en la orilla de la carretera.

Al lugar del accidente se han personado efectivos la Policía local de Murcia; dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (una Unidad Móvil de Emergencias y una ambulancia no asistencial); sanitarios de la UME atienden in situ al herido y, posteriormente, una ambulancia no asistencial para proceder al traslado del afectado al hospital Reina Sofía de Murcia.