Protesta de los feriantes en el Ayuntamiento de Murcia

Los feriantes protagonizaron ayer una cacerolada ante el Ayuntamiento de Murcia para exigir que el Consistorio les deje instalarse en los jardines del municipio para trabajar. Un representante de la Asociación de Feriantes de la Región explicó que en una reunión celebrada a principios de diciembre con el alcalde, José Ballesta, y con los concejales de Festejos y de Sanidad les aseguraron que no habría problemas para que pudieran instalarse, pero no han obtenido ninguna solución, por lo que dan por hecho que no quieren que vuelvan al trabajo.