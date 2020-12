Tours virtuales en 360º llevarán la Navidad a los hogares murcianos

El Ayuntamiento de Murcia está trabajando para que esta Navidad sea muy especial para todos los niños y niñas del municipio. El Consistorio ha programado más de 150 actividades para disfrutar en familia, algunas de ellas de forma virtual para que la Navidad pueda llegar a todos los hogares y los más pequeños puedan tener alternativas de ocio en cualquier momento y en cualquier lugar.

Es el caso de las visitas virtuales en 360º que se pueden realizar desde la web de la Navidad: https://navidad.murcia.es/ o desde la App TuMurcia-TuNavidad, y que esta mañana han presentado el concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, José Guillén y el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco en el Real Casino de Murcia.

El objetivo es buscar alternativas saludables y seguras para el ocio infantil y juvenil con propuestas navideñas y divertidas, utilizando las nuevas tendencias e innovaciones tecnológicas aplicadas al entretenimiento y la diversión de las familias murcianas, todo ello creado a través del departamento de Informática y Smart City del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con el estudio de videojuegos de la startup Superlumen.

Visitas virtuales en 360º que permiten recorrer las calles iluminadas con luces de Navidad y los belenes más emblemáticos

Para realizar estas visitas se han grabado los lugares más emblemáticos de Murcia con cámaras especiales, Insta360 Pro, que captan fotos y vídeos en 360º. Estos recorridos se podrá disfrutar tanto desde un ordenador como en smartphone, e incluso con unas gafas de realidad virtual.

De esta forma, se pueden visitar desde casa algunos de los belenes más emblémáticos del municipio como el Belén de Salzillo, el Belén Napolitano, el Belén municipal ubicado en el Ayuntamiento de Murcia, el Belén exterior de Glorieta, el Belén del Real Casino de Murcia, así como el museo del Belén y el del museo de la Ciudad.

También se puede recorrer las calles iluminadas con las luces de Navidad, creando el efecto como si se estuviera paseando en un Navibus.

Las calles Platería, Jabonerías y Trapería, Gran Vía, la plaza Santo Domingo, Teatro Romea, Belluga, plaza de Los Apóstoles, La Glorieta, calle Sociedad, la calle Correos o Ronda Norte son algunos de los lugares destacados.

De igual forma, los murcianos y cualquier persona que tenga acceso a estos canales puede pasear de forma virtual por diversos jardines de Murcia decorados con flores de Navidad como el jardín de La Seda, el jardín de Fofó, las Tres Copas, el jardín Chino, jardín José Antonio Camacho de Ronda Sur, Santa Isabel o plaza Camachos.

"Acercamos la Navidad a las familias y hacemos que puedan disfrutar de ella de una forma muy especial desde sus propias casas, con independencia de las restricciones físicas que estén marcadas o del lugar donde vivan. Estas ventanas virtuales permiten que cualquier persona o murciano que esté lejos de casa durante estas fechas pueda recorrer las calles y los belenes de nuestra ciudad. Las nuevas tecnologías Smart City permiten mostrar la Navidad de Murcia en cualquier lugar del mundo" ha destacado José Guillén.

Durante estos días se irán incorporando nuevas visitas virtuales por más lugares del municipio de Murcia.

También se ha grabado el Planetario del Museo de la Ciencia y el Agua para que los más pequeños se diviertan y aprendan sobre la Estrella de Belén.



Una búsqueda del tesoro en realidad virtual ayudará a que los Reyes Magos repartan sus juguetes a los niños murcianos

A través de la web de la Navidad y la App TuMurcia TuNavidad, los más pequeños también pueden acceder a un videojuego educativo, que cuenta con la última tecnología Smart City, en la que los niños tienen que ayudar a los Reyes Magos y a Papá Noel para que puedan entregar sus regalos a todos los niños de Murcia y salvar la Navidad.

El Ayuntamiento de Murcia se ha unido al estudio de videojuegos de la startup Superlumen para crear esta búsqueda del tesoro y las visitas virtuales. "Apostamos por el talento y la innovación murciana, impulsando la realidad virtual y haciendo que deje de ser virtual para convertirse en realidad" ha destacado José Guillén.

"Todas las familias y los niños murcianos, puedan o no salir, estando o no en Murcia, pueden disfrutar de la esencia de la Navidad en las calles, plazas y jardines. De esta forma, abrimos el programa de Navidad 24 horas, para que en cualquier momento las familias puedan disfrutar de estas actividades y lo hacemos más accesible, pensando en todas aquellas personas que no tienen facilidades para salir a la calle" ha concluido Jesús Pacheco.



Toda la información de Navidad en Navidad.murcia.es

En la web de Navidad se puede encontrar toda la programación para estos días, así como diversos concursos de belenes, Christmas y el de #Balconízate. También se puede consultar la agenda cultural, acceder al Salvoconducto de los Reyes Magos, visitar el Mercadillo Navideño y seguir el canal de Youtube donde el Ayuntamiento de Murcia va a emitir en directo recetas navideñas y espectáculos de magia, entre otros.