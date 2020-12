Consulta la programación cultural del Cuartel de Artillería de esta Navidad

La actividad cultural no cesa en el Cuartel de Artillería. Esta Navidad el centro, referente de lo audiovisual en Murcia, ofrecerá una serie de actividades que exploran lo creativo en todas sus vertientes: desde lo más tradicional y orgánico, como el trabajo de reciclaje artesano del Proyecto de EntreTrastos, a lo más innovador con el Festival OeO de artes visuales, pensamiento y experimentación digital.

Además, el programa de #ReactivosCulturales continúa materializándose con el 'El Juicio Final' de esculturarte.es, que expondrá su mural vertical integrado por 200 esculturas inspiradas en murcianos reales.

Asimismo se seguirá conmemorado el 10º aniversario de la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro de Murcia, recién acogida por el Cuartel de Artillería poniendo en valor su archivo y facilitando el acceso y disfrute de la ciudadanía. Así, el Festilab Cromestesia, otro Reactivo Cultural, sumergirá al espectador en un mundo de sonidos, formas y colores, que se relacionan entre sí.

Por su parte, el SONM ha programado un nuevo concierto del ciclo de Experimentadores con la presencia de los artistas murcianos Beatrix Weapons + Derek V Bulke y seguirá realizando audiciones de piezas de sus fondos incluidas en la exposición 'Audiosfera', actualmente activa en el Museo Reina Sofía de Madrid.

En estas Navidades atípicas, el Cuartel de Artillería cuenta con su propio espectáculo de luces navideñas. 'Estrella del Sur. Sueños de Navidad' ya ilumina el Pabellón 1 y su icónico depósito de agua, siendo una instalación lumínica que potencia la conexión entre el casco antiguo y el barrio del Carmen.

El concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, ha explicado que "el Cuartel de Artillería también será esta Navidad un lugar de referencia para la creación, desarrollo, difusión y promoción de la cultura en Murcia. Continuamos trabajando para que sea espacio cultural de primer nivel del barrio del Carmen y del resto de barrios de Conexión Sur".



'Integr-ARTE'

Del 15 al 29 de diciembre. Cuartel de Artillería. Pabellón 1. 1ªplanta.

'Integr-ARTE' es una exposición que recoge los trabajos realizados dentro del proyecto 'Rscencias, el arte de la economía circular', del grupo 'EntreTrastos, restauración alternativa', residente en el Cuartel de Artillería. Rscencias forma parte del programa #ReactivosCulturales del Ayuntamiento de Murcia.

La muestra, cuyo hilo conductor es la economía circular llevada al ámbito de la recuperación de muebles y objetos, está organizada en diferentes grupos temáticos como Estaciones, Mujeres, 825 y MezclArte -propuesta de laboratorio ciudadano desarrollada durante los últimos meses que ha contado con la participación de varios de los colectivos multiculturales que conviven en el Barrio del Carmen-.

Cada uno de estos grupos temáticos está compuesto por diferentes muebles, en su mayoría rescatados de la calle, pensados, intervenidos y transformados no sólo en piezas únicas y exclusivas, sino también en pequeñas obras de arte que nos cuentan una historia.



'OeO Festival'. Festival de artes visuales, pensamiento y experimentación digital

Días 17, 18 ,19 y 20 de diciembre. Cuartel de Artillería. Pabellón 2.

A través de espacios físicos y virtuales mediante encuentros, exhibiciones y diálogos, en el 'OeO Festival' se reflexionará sobre 'la carne' como algo cibernético, materializado, orgánico tecnificado, corpóreo y transfigurado.

Esta muestra de experimentación digital, parte del programa de Reactivos Culturales desarrollados en el Cuartel de Artillería para el Ayuntamiento de Murcia, estará integrada por 10 artistas que trabajan desde el entorno 3D, virtual y performático como son @culomala, @yessiperse, @ingratabergman, @uticae_, @elezetate, @flufflord, @onyxunleashed, @beatrixweapons - @ruidofrio @le.moratiel y @diegonavarro-.

Además, a lo largo de los cuatro días que durará el festival, se realizarán diferentes conferencias de la mano de @laplebeya, @cleonike1, @remedioszafra, @ingratabergman, @priscilaramal y @ontologiasfeministas.

El 'OeO Festival' es un evento organizado por @espacioincognita, un espacio donde se trabajan prácticas artísticas, abiertas, imprecisas y transversales. Gestionado por y para artistas, ubicado en el centro de Murcia en su parte física y en una plataforma de Discord en su forma virtual. Dicha iniciativa se inició el 28 de marzo de 2019 gracias a la agrupación de un colectivo de artistas con la intención de generar un lugar donde cualquier persona pudiera implicarse para generar discursos sobre el contexto en que vivimos y aquello que nos rodea.

La exposición permanecerá activa hasta el 30 de diciembre.



'El juicio final ha llegado'

18 diciembre. Cuartel Artillería. Pabellón 1. Planta Baja.

El estudio Esculturarte.es es protagonista de otro de los Reactivos Culturales del Ayuntamiento de Murcia: 'El Juicio Final ha llegado'. Se trata de la representación en 3D de la mítica obra que Miguel Ángel pintó en la bóveda de la Capilla Sixtina. Un proyecto abierto al público que ha buscado la máxima diversidad y para el que ha sido indispensable la participación ciudadana pues su instalación plástica está compuesta por 200 esculturas hechas a partir del escaneo de personas reales. El resultado es un mural escultórico vertical de tres metros de alto, que estará expuesto en el Cuartel De Artillería para que puedan disfrutarlo sus protagonistas y el resto de murcianos.

La obra estará expuesta hasta el 7 de enero de 2021.



Programación Una década de SONM

Concierto Beatrix Weapons + Derek V Bulke. 18 de diciembre. Cuartel de Artillería. Pabellón 1. 2ª Planta. De 19.30 a 21.30h.

Entrada libre hasta completar aforo (máximo 34 personas).

Beatrix Weapons es un proyecto individual con un vistazo a la era y el consumo de Internet. Inmersa en los nuevos sonidos nacidos en Soundcloud, Beatrix produce de todo, desde los más raver hasta electrónica y los ritmos callejeros más oscuros. Ableton, letras crudas y poder virtual son sus armas. Como DJ, no toca a menos de 180 BPM. El pasado mes de septiembre, la artista afincada en Murcia, miembro del movimiento Women In Experimental promovido desde Música Dispersa, publicó Kiss My After Life. Un nuevo EP editado con la colaboración de las plataformas Música Dispersa y Crystal Mine. Beatrix Weapons apuesta en su último trabajo por un sonido basado en una electrónica dura, ritmos callejeros y loops oscuros y melancólicos.

Flamante es un proyecto de investigación musical y experimentación sonora entorno al Flamenco, al arte jondo y al folclore local llevado a cabo desde 2015 por el artista Derek Van Den Bulcke. Entendiendo el flamenco como un campo de producción cultural y como una herramienta de lectura de las territorialidades emergentes, se realiza una relectura necesaria de las expresiones artísticas y musicales localistas particulares. Dicha aproximación se efectúa con la incorporación de nuevos elementos que reactualicen el propio imaginario folclórico y analicen las bases que asientan estilo.

Con Flamante se explora lo más oscuro y olvidado del arte flamenco, se acentúa la faceta más profunda y elemental que reside en el propio género, dando paso a nuevas temáticas y actitudes. Basándose en la experimentación corporal y musical, se trabaja entorno a los límites que vinculan música, danza, geografía, flamenco y arte contemporáneo.

En el show que han ideado para el público del SONM, tendrá lugar una actuación de Flamante (40 min) seguida de la performance de Beatrix Weapons (40min) para terminar con una intervención experimental conjunta en la que mostrarán lo que están trabajando juntos en la actualidad.



Audiciones 'Audiosfera'

Todos los días, de 10 a 14h. Cuartel de Artillería. Pabellón 1. 2ª Planta.

Email de consultas sonmarchive@gmail.com

Como parte de la celebración de la década del SONM, en sus instalaciones del Cuartel de Artillería se están realizando Audiciones con piezas de los artistas incluidos en los archivos de la Fonoteca murciana que actualmente están presentes en la celebrada exposición 'Audiosfera' del Museo Reina Sofía de Madrid. Además, aquellos que se suscriban al canal de YouTube de SONM podrán acceder a códigos exclusivos de descarga gratuitos (hasta agotar existencias) de todas las obras que integran la colectiva.



'Festilab Cromestesia'

21 de diciembre. Cuartel Artillería. Pabellón 1. De 17 a 21.30h.

Festilab Cromestesia es una obra de arte fusión que pretende sumergir al espectador en un mundo de sonidos, formas y colores, que se relacionan entre sí. Un homenaje a las artes que representa esta relación tan importante en el pasado, con las técnicas de sonido y arte visual del futuro. Dicha iniciativa forma parte del programa de #ReactivosCulturales del Ayuntamiento de Murcia y se ha enmarcado dentro de las actividades conmemorativas del 10º aniversario de la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro de Murcia SONM.

Entrada libre hasta completar aforo. Se realizarán tres pases. Cada turno tendrá un máximo de 20 asistentes. Los horarios se establecerán de la siguiente manera: 1º pase: De 17 a18.30h. 2º pase: De 18.30 a 20h. 3º pase: De 20 a 21.30h



Espacio XXI / 'Duelo por un tiempo que una vez fue'

El Espacio XXI, que en breve cumplirá un mes, es el primer espacio joven para los barrios de Conexión Sur. Como lugar de encuentro, tiene usos alternativos, de ocio creativo y desarrollo del talento. Además nace con vocación de ser un espacio permeable donde se mezclen otras generaciones, colectivos, etc. Ubicado en el Pabellón 1, se trata de un espacio joven muy especial ya que tiene como objetivo potenciar el desarrollo integral de este segmento de población. Como característica esencial destaca que su nacimiento se da como un proyecto de laboratorio ciudadano. Una propuesta activa y de interacción en la que serán los propios jóvenes quienes -junto con técnicos municipales de Cultura y Juventud- definan la distribución del espacio y su programación.

Actualmente alberga la instalación fija 'Duelo por un tiempo que una vez fue', un viaje videográfico por siete etapas de expansión del tiempo en un espacio confinado. Un espacio vacío de conexión física que permite reflexionar sobre la etapa que se ha ido. Esta colección de 7 cortometrajes muestra videos, imágenes, sonidos, textos recopilados por los artistas para documentar y reflexionar sobre los sentimientos causados por el aislamiento, y puestos en relación con cada etapa o concepto explorado por cada artista.



'Estrella del Sur. Sueños de Navidad'

'Estrella del Sur. Sueños de Navidad' es el proyecto de #ReactivosCulturales que ilumina el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería y su icónico depósito de agua. Una instalación lumínica que potencia la conexión entre el casco antiguo y el barrio del Carmen. El proyecto traslada la magia de la Navidad a los barrios del Sur mediante un montaje único, en el que la música navideña, la luz y la magia son protagonistas.