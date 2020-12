4 años de cárcel al exdirector de una oficina de Correos que se apoderó de 33.800 euros

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado este lunes a penas que suman cuatro años de prisión al antiguo director de una oficina de Correos ubicada en esa ciudad que ha reconocido que se apoderó de 33.800 euros, que ahora se ha comprometido a devolver en plazos mensuales de 500 euros.



Fuentes judiciales han dicho que al haber prestado el acusado, V.R., su conformidad con la pena pactada por las partes no ha sido preciso constituir el jurado popular que lo iba a juzgar a lo largo de esta semana.



El pacto de conformidad, que lo condena como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental, incluye igualmente el pago de una multa de 510 euros.



Además, por el primer delito queda inhabilitado para ocupar cualquier plaza de Correos por tiempo de cinco años y medio, y por el segundo, durante un año y once meses.



En cuanto a la suspensión de las penas privativas de libertad, se ha aceptado la misma a condición de que el acusado cumpla 32 meses de trabajos en beneficio de la comunidad y no deje de pagar la responsabilidad civil a la que igualmente se le condena.