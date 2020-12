Asaltan de nuevo la parroquia de Churra y roban las joyas a la Virgen

Unas personas asaltaron el pasado fin de semana la parroquia de Churra y robaron una medalla de Nuestra Señora de la Encarnación, confirman desde el Obispado.

Se da la circunstancia de que hace dos años pasó lo mismo. Entonces,los asaltantes entraron en el templo por el método del butrón (un agujero hecho en una pared para acceder al lugar donde se quiere robar). La Policía se ha hacía cargo de la investigación y en apenas unas horas arrestaba a un vecino que confesó ser el autor del delito e incluso entregó las joyas.

En esta ocasión, indican fuentes cercanas, los amigos de lo ajeno habrían hecho un agujero de nuevo, pero en el techo.

"No nos hemos enterado de nada", lamentaba una vecina de la zona. El párroco, Antonio Andreu, apunta que no se encontraba en el lugar cuando sucedió el asalto y que echa en falta, además de la citada medalla, algunos décimos de Lotería y dinero en metálico. Afortunadamente, la imagen no sufrió daños. "La cadena de la Virgen la han encontrado por el suelo, pero la medalla no estaba", comenta otro vecino.

De momento, no se han producido detenciones, aunque la Policía Nacional ha abierto una investigación y espera dar pronto con pistas que le conduzcan al responsable de este delito.