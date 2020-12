Fallece el exconcejal socialista de Murcia Sebastián Peñaranda y actual trabajador del Grupo Municipal Socialista en Murcia a los 63 años.



Peñaranda vivía solo en su casa de Guadalupe y tenía mucha relación con sus hijas, quienes fueron las que, al no tener noticias suyas desde hacía un tiempo, se personaron en la casa y encontraron su cuerpo en la cama, según fuentes del grupo municipal. Los servicios de Emergencias han certificado muerte natural. El lunes se sintió indispuesto y no pudo ir al trabajo en el grupo socialista, en la Glorieta, y sus compañeros del grupo socialista han recibido la noticia como un jarro de agua fría esta misma mañana.



Están consternados y han destacado en declaraciones a esta Redacción que es una gran pérdida, ya que "era un histórico del PSOE, vital, luchador y sobre todo muy buena persona".



A petición del propio grupo del PSOE, no se ha suspendido el pleno sino que se ha acelerado su transcurso y los puntos del orden del día que quedaban pendientes se han aprobado sin debate.



Ha sido el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha comunicado su fallecimiento este viernes durante el Pleno del Consistorio. Ha explicado que todos los miembros del Pleno se encuentran devastados ya que han conocido la noticia durante el transcurso de la reunión.







Mi más sentido pésame a la familia de nuestro compañero Sebastián Peñaranda, un hombre bueno y siempre dispuesto a ayudar, ex concejal del @AytoMurcia y miembro del @GrupoPSOEMurcia . Estamos devastados. DEP pic.twitter.com/OB8pGmReUt — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) December 4, 2020

Si es duro despedirte de un compañero, más aún lo es hacerlo de un amigo.

Sebastián Peñaranda nos deja hoy, pero su ejemplo de trabajo, implicación, compromiso y lucha por los derechos sociales, nos acompañará siempre.



Gracias, luchador. En nuestra memoria siempre???? — José Antonio Serrano (@SerranoJAntonio) December 4, 2020

Miembros del partido han trasladado sus condolencias esta mañana a través de redes sociales después de conocer la noticia de la muerte del que fuera también exalcalde pedáneo de Guadalupe.Desde el Partido Socialista aseguran que "fue una persona buena que ha luchado toda su vida por los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras y por los más desfavorecidos en todos los sitios donde ha trabajado. Era Secretario General del PSOE de la Agrupación Aljufía donde continuaba con su trabajo por mejorar la vida de todos y todas los que vivían a su alrededor. Amante de la montaña y la huerta, apasionado hernandiano, y escritor de poesía. Ganó el Premio de Poesía Jara Carrillo. Desde el PSOE de Murcia siempre te recordaremos como un gran socialista, pero sobre todo como una persona buena y siempre al servicio de tus compañeros y compañeras".