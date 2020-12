El Ayuntamiento modificará los presupuestos para dotar con un millón más a las ayudas por la covid

La modificación de los presupuestos de 2020 del Ayuntamiento de Murcia, que entraron en vigor el pasado sábado, provocaron ayer un nuevo encontronazo entre el Partido Popular y el PSOE en el Consistorio. La edil socialista Carmen Fructuoso consideró que los presupuestos municipales para este 2020 son «los más inútiles de la historia», ya que entraron en vigor el pasado sábado y serán modificados solo una semana más tarde. En este sentido, Fructuoso señaló que, pese a que el presupuesto de 2019 lleva casi un año prorrogado, de los 135 millones previstos para inversiones solo se han ejecutado 17 millones.

El concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, lamentó que los socialistas estén «en contra de que el Ayuntamiento cumpla con la legalidad presupuestaria» porque «solo así se puede justificar que critique la aprobación del presupuesto para este ejercicio. Nosotros siempre vamos a cumplir con la ley». El edil popular contestó de esta forma al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, que advirtió que los presupuestos de este año «nacen muertos», porque «se presentaban con tal retraso que no iban a tener ninguna eficacia, no se iban a ejecutar las inversiones, no iban a servir para nada».

En este sentido, Martínez-Oliva explicó que «el cierre del presupuesto de este ejercicio ha permitido que se ajusten formalmente las transacciones que hemos aprobado para hacer frente a la crisis generada por la pandemia».

En la misma línea, aclaró que «la modificación presupuestaria que vamos a aprobar busca dotar de los recursos necesarios a los colectivos que peor lo están pasando por la crisis del coronavirus», por lo que «las críticas de Carmen Fructuoso son despreciables porque está en contra de que los más necesitados reciban una aportación extraordinaria de un millón de euros».

El edil de Gestión Económica también puntualizó a la concejala socialista que «aprobar el presupuesto municipal resultaba imprescindible, entre otras cuestiones, para dotar al capítulo 1 de la cantidad suficiente para poder pagar a los funcionarios el aumento anual de la nómina de diciembre.

También había que aprobarlo para poder dar respuesta a los incrementos previstos en diferentes contratos y para adecuar de una forma más atinada y exacta los ingresos a las variaciones a la baja que ha tenido el Ayuntamiento.