Hostemur critica a Ballesta por no atender sus seis peticiones de reunión

La patronal regional de hostelería (Hostemur) ha criticado este martes el "ninguneo" del alcalde de Murcia, José Ballesta, porque, según ha denunciado, no ha querido reunirse con esta asociación tras habérselo pedido en seis ocasiones desde que se decretó el cierre de los bares y restaurantes en la comunidad.

En un comunicado, el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, ha mostrado su incomprensión por que Ballesta sea el único alcalde de la Región de Murcia que "hace oídos sordos a un sector tan estratégico como es el hostelero".

"Nos va a mandar a pique", ha manifestado Jiménez, que ha reprochado al regidor murciano que no quiera abordar en un encuentro las medidas municipales que pudieran paliar la situación "extrema" ante la que se encuentran los profesionales del sector, como exenciones y reducciones en el IBI, tasas y vados.

"La hemos reclamado hasta en seis ocasiones, todas ellas sin éxito puesto que nos ningunea, se nos traslada que la agenda del alcalde está al completo y no puede hacer un hueco para esta delicada situación", ha censurado el presidente de Hostemur.

Los hosteleros piden medidas como la supresión temporal de tasas municipales, pero han criticado que el consistorio ha cobrado el segundo semestre de la ocupación de mesas y sillas en suelo público a todos los establecimientos del municipio, incluidos los que no han abierto en ocho meses.

"Es vergonzoso y lamentable. No solo no quiere hablar con nosotros, sino que nos exprime en una situación en la que no hemos podido trabajar con normalidad en más de medio año", ha concluido Jiménez.