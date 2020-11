El cadáver hallado junto al cementerio no tiene signos de violencia

El cadáver encontrado ayer en un paraje entre Javalí Viejo y La Ñora no presenta signos de violencia, indican fuentes cercanas al caso. No obstante, se ocupa del caso el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que mantiene abierta una investigación en la que el juez ha decretado el secreto del sumario, confirma el Cuerpo.

Los restos cadavéricos, pertenecientes a una mujer joven, fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde los forenses continúan con el examen para tratar de esclarecer las causas del óbito, que podrían ser accidentales, de confirmarse que ninguna otra persona participó en los sucesos que acabaron en el triste desenlace.

Cerca del lugar donde apareció el cuerpo fueron encontrados objetos, como una mochila, que, a la espera de una confirmación oficial, pertenecerían a una joven vecina de Alcantarilla que llevaría desaparecida desde el pasado verano. No obstante, no será hasta la prueba de ADN que se practique a los restos que se confirme la identidad, ya que, apuntan fuentes cercanas, que la mochila pertenezca a la chica desaparecida no implica necesariamente que los restos mortales sean de esta persona.

Numerosas personas, especialmente vecinas de Alcantarilla, expresaron en redes sociales las condolencias a la familia de la chica desaparecida, mientras que otras, más prudentes, indicaron que ha de concluirse la investigación que confirme la identidad de la difunta.

Los investigadores efectuaron ayer una exhaustiva inspección del terreno para tratar de localizar alguna pista que les lleve a la resolución del caso.