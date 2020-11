El Ayuntamiento de Murcia gastará 400.000 euros en alquilar tres oficinas en las torres azules

El Ayuntamiento de Murcia gastará «de forma directa y urgente» casi 400.000 euros para alquilar durante cinco años -hasta el 30 de septiembre de 2025- varias oficinas en las distinguidas torres azules del Grupo Fuertes, ubicadas en la inmediaciones de la Avenida Primero de Mayo, y reubicar a los funcionarios del Área de Descentralización y Participación ciudadana, dependiente de la Concejalía que dirige Marco Antonio Fernández. Las tres oficinas ubicadas en las torres A, B y C de la primera planta cuentan con una superficie total de 1.047,36 metros cuadrados. Además, en el precio del arrendamiento, que es de 6.615 euros con IVA incluido cada mes, se incluyen cinco plazas de garaje situadas en uno de los sótanos del edificio.

El acuerdo consta en el Acta de Junta de Gobierno del pasado 2 de octubre, en el que se da cuenta que en la actualidad los empleados públicos que trabajan en esta área se encuentran distribuidos «de forma provisional» en distintos edificios municipales, como en un edificio de la Plaza de Europa, en el edificio de Saavedra Fajardo y en otras instalaciones repartidas por las distintas pedanías. Uno de los argumentos del nuevo arrendamiento expuestos en el acta es que el área necesita ser dotada de «mayor grado de eficacia y eficiencia», procurando tener una mayor interacción entre todos los componentes del mismo, ya que «mayoritariamente participan en gran parte de los expedientes de forma conjunta». Además, las obras previstas en el edificio Saavedra Fajardo suponen la «urgente necesidad de abandonar las instalaciones» por parte de estos funcionarios.

Según consta en el acta, la directora del Área de Descentralización y Participación ciudadana, con la aprobación del concejal Fernández, emitió a mediados del mes de septiembre un informe sobre la «conveniencia e idoneidad» de arrendar de forma directa estas tres oficinas, pero desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia han denunciado que no han recibido, a pesar de pedirlo, dicho informe que justifica ese gasto.

Traslado previsto para el mes de enero a la espera de acondicionar los espacios

PSOE : "En el edificio de Aberabi o en el Cuartel de Artillería hay espacio"

Desde el Ayuntamiento señalaron a esta Redacción que está previsto que el traslado de los 60 funcionarios se realice a partir del mes de enero, ya que está previsto en estas fechas que comience la obra de reforma de Servicios Sociales en el edificio Saavedra Fajardo de la calle Selgas. En la actualidad, el Consistorio trabaja en la adecuación del espacio, ya que el arquitecto técnico municipal ha realizado una valoración de las mismas, en las que se aprecian fisuras a unos 40 centímetros del pavimento en diversas zonas; losa de pavimento de mármol partidas en otros puntos; placas de escayola con manchas de humedad y restos de pequeñas filtraciones por la carpintería exterior. El arquitecto señala, no obstante, que «los locales en general se encuentran en un buen estado para destinarlos al fin que se pretenden, una vez realizada su adecuación, durante la que pueden subsanarse los deterioros mencionados».Ainhoa Sánchez, concejala socialista en el Consistorio murciano, denuncia que el Ayuntamiento no ha presentado por el momento ningún informe que justifique el gasto y la necesidad de llevar a estos funcionarios a estos espacios: «Es un gasto importante para la época en la que estamos. Deberíamos estar priorizando en gastos sociales. Además, no se ha sacado por adjudicación directa. Cuanto menos, nos choca esta decisión».Sánchez señala asimismo que el Ayuntamiento dispone de varios edificios municipales para poder reubicar a estos empleados públicos: «El de Abenarabi no creo que esté al 100% de capacidad y el Cuartel de Artillería tiene un pabellón que se podría haber acondicionado para ello». En este sentido, la edil del PSOE añade también que «se podrían haber visto otros sitios que quizás hubiesen sido más baratos».