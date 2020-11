La 'deuda' del tranvía obliga de nuevo al Ministerio a vigilar los créditos del Ayuntamiento

Es la cara y la cruz de la deuda municipal que tiene el Ayuntamiento de Murcia. Por un lado ha recibido la buena noticia de que el Ministerio de Hacienda ha recalculado la deuda que le atribuye a la Administración local de la amortización de la construcción del tranvía y, por otro lado, que el capítulo de créditos para inversiones tiene que seguir siendo tutelado por el Gobierno nacional.



El Ayuntamiento de Murcia cuenta con una previsión de deuda para este año de 339 millones de euros, que contiene 154 millones procedentes del tranvía, una infraestructura cuya amortización como endeudamiento no tiene que ser computada a la Administración local, según el criterio de la Concejalía de Gestión Económica del Consistorio murciano.



Sin embargo, el Ministerio considera que sí debe ser incluida en las cuentas municipales aunque hace unos meses la ha recalculado y la ha rebajado en 14 millones, según explica el concejal de Gestión Económica, Eduardo Martínez Oliva, quien señala que «si no nos hubieran metido ese dinero del tranvía, la deuda estaría en un 40% y no tendríamos que pedir autorización al Estado para los créditos de las inversiones».



La legislación actual establece que los consistorios deben dirigirse al Ministerio de Hacienda para lograr el permiso de cara a la concertación de créditos cuando su deuda total supere el 75% de los ingresos liquidados del año anterior. En el caso de Murcia, por la imputación de la deuda del tranvía ese porcentaje es del 88,24%, lo que significa que el Ayuntamiento capitalino debe seguir dirigiéndose al Estado.



El concejal de Gestión Económica insiste en que «esa deuda del tranvía es ficticia y no nos corresponde a nosotros, aunque a efectos de la contabilidad nacional se nos ha computado». Esta infraestructura fue adjudicada a una empresa que construyó la línea y la explota a riesgo y ventura sin que «al Ayuntamiento le cueste ni un euro», precisó el edil, quien recordó que «este tema está judicializado».



El presupuesto municipal para este año, que está expuesto al público para la recogida de alegaciones tras aprobarse en pleno el pasado 23 de octubre, contempla 24 millones en el capítulo de inversiones, que deberán ser financiadas con créditos que pida a los bancos el Ayuntamiento. «Acabo de firmar la orden para que las entidades financieras nos presenten ofertas para esas inversiones», indicó el edil de Gestión Económica, que explicó que no es la primera vez que recurren al dinero bancario. Así, indicó que «como todos los consistorios hemos tenido que pedir 20 millones para tener liquidez. Son operaciones de tesorería a corto plazo, que hay que devolver en el plazo de un año».



Pese a solicitar ese crédito, el edil explicó que «afortunadamente no hemos tenido que gastar aún ese dinero, que se pidió ante el riesgo de no tener ingresos por la modificación del calendario de pago de tributos, que está incluido en el plan de reactivación económica aprobado por la pandemia». De los 24 millones de inversiones, seis millones han sido asignados a las juntas municipales para su gestión y gasto directamente. A esos 24 millones hay que sumar otros 16 que quedan de remanentes.

Trece millones más para el soterramiento

El soterramiento de las vías del tren y la llegada del AVE a la Región está siendo financiada a tres bandas: Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Murcia. En el caso de la Administración local este año 2020 ha destinado cerca de tres millones a este proyecto, que cambiará radicalmente la imagen de la zona sur del municipio. En los presupuestos del próximo año, la previsión es que se destinen a estas obras casi 13 millones y en el año 2022 otros cerca de 14 millones, según adelantó el concejal de Gestión Económica, Eduardo Martínez Oliva.



En total, el Ayuntamiento tiene que aportar al soterramiento de las vías de la Estación del Carmen casi 50 millones, una cifra que supone prácticamente el capítulo de inversiones municipales de dos ejercicios. Las cantidades a aportar a estos trabajos fueron aprobadas por todos los grupos municipales que hay en el Ayuntamiento de Murcia.