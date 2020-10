Vecinos de Gea y Truyols forman patrullas ante la oleada de robos

Las fuerzas de seguridad afirman que han detectado una banda que actúa en el Valle del Sol.

Los vecinos de la pedanía de Gea y Truyols, situada en la zona del campo de Murcia, llevan días que no duermen, ya que una banda de ladrones ha asaltado varias viviendas y negocios en las últimas semanas. Esta situación ha generado mucha inquietud entre sus más de mil habitantes, quienes cansados de la escasa presencia policial que hay en el pueblo han decidido organizarse y montar patrullas nocturnas para vigilar la zona y así evitar que los amigos de lo ajeno vuelvan a hacer de las suyas.

La pedánea de Gea y Truyols, María José Rodríguez, reconoce el nerviosismo que se ha generado ante los numerosos robos que se han producido, «lo que ha llevado a los propios vecinos a organizarse».

El pasado fin de semana entraron a robar en cuatro viviendas y a mediados de esta semana en otros dos negocios, uno de venta de leña en La Tercia y en un lavadero de vehículos. «Aunque los robos en viviendas se vienen sucediendo desde antes», afirma Rodríguez.

Paco Gómez, uno de los vecinos afectados, explica a LA OPINIÓN que «hace unos días entraron a mi casa y se llevaron todo lo que encontraron: la televisión, unos altavoces, herramientas, una bomba para extraer agua y la cuba», pero es que además, los ladrones se llevaron hasta su camión, que estaba aparcado en la puerta, para poder cargar todos los objetos. Un vehículo que apareció al día siguiente a varios kilómetros de allí.

«Nosotros estábamos durmiendo y no nos enteramos de nada», asegura, por lo que «fue cuando me levanté para ir a trabajar a las siete de la mañana cuando me di cuenta de todo lo que faltaba al salir a coger el camión y ver que no estaba».

Otro vecino de Gea y Truyols, David Baquero, cuenta que de vez en cuando ha habido algún robo, «pero ha sido desde hace unas semanas cuando hemos visto un aumento importante de ellos», llevándose objetos como el camión de Paco o incluso un armero lleno de escopetas.

David forma parte de las brigadas vecinales que se han formado para salir a patrullar por las noches, así como otros vecinos, entre los que está también Pedro Rodríguez.

Este último explica que «aunque estamos atentos a los movimientos que vemos por el pueblo durante el día, la labor de vigilancia se centra más en las noches, que es cuando aprovechan los ladrones para actuar». Cada una de las brigadas está formada por dos personas, por lo que se van turnando.

Pedro Rodríguez afirma que con las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus «es más fácil darse cuenta de cualquier movimiento raro por el pueblo, ya que hay menos ocio y movimiento de personas por la noche».

La pedánea de Gea y Truyols ha acudido a solicitar ayuda al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, quien, asegura, se ha comprometido a hablar con el jefe de la Policía para dar una solución al problema y que haya una mayor presencia de agentes en la zona. «Nos ha dicho que el objetivo es aumentar el número de policías en las pedanías con los 44 nuevos que van a empezar a hacer las prácticas», explica Rodríguez.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana confirma que «se ha detectado una banda en la zona del Valle del Sol y que Policía Local reforzará la vigilancia y coordinación con Guardia Civil, que son los competentes en esta zona del campo de Murcia».