Fallece a los 56 años José López Cárceles, policía de Murcia

La Policía Local de Murcia ha comunicado esta mañana una triste noticia. José López Cárceles, agente 609 del Cuerpo, ha fallecido de forma inesperada por una enfermedad sobrevenida que ha acabado con su vida estando en activo.

Para despedirse de él y rendirle homenaje, sus compañeros de la Policía han escrito una emotiva carta que puedes leer a continuación:

"Hoy es uno de esos días en los que te preguntas por qué el mundo puede tener momentos tan crueles. Se nos ha ido José Cárceles, Pepe, 'el Coyote', para todos nosotros. De un plumazo.

Era una mañana gris, pero una enfermedad sobrevenida la convirtió en negra. Así, de un plumazo. El corazón de Pepe dejó de latir. Tenía un corazón de oro, que dejó muchos corazones rotos por el dolor de un amigo, un compañero y una buena persona que se fue. Así, de un plumazo.

Son siempre tristes las despedidas, cuanto más si el que se va ha tenido en vida la dimensión humana de los grandes hombres: excelente compañero infatigable.

Como profesional era de los mejores, pero como persona superaba el listón con mucho. Siempre dispuesto y bien predispuesto durante sus más de 30 años de servicio en Murcia, y alguno en Cartagena. Amaba su profesión y el uniforme sobre todas las cosas. Policía Local de cuna. Siempre en su sitio. Todo un ejemplo para seguir.

Su amabilidad y buen humor, así como la atención que tuvo con todos los compañeros es algo que perdurará en nuestros corazones.

Sirvió a todos los murcianos, garantizando la seguridad ciudadana, tanto en el G.E.S.C. como en el turno de la noche. El destino quiso que también fuese la voz tras la emisora de la Sala 092 en el turno de noche, esa voz tan característica que nos guiaba como un faro. Esa sonrisa tan particular en él que le hacía único.

No nos lo podemos creer, y quisiéramos no creerlo. Nos gustaría pensar que Pepe, 'el Coyote', sigue ahí. De hecho lo pensamos, porque no nos hacemos a la idea que tras la emisora de la Sala 092, o en el Departamento de Mantenimiento, siempre tan diligente, habrá un gran espacio sin cubrir. La triste realidad es que el mundo cambió hoy de una forma cruel. Así, de un plumazo.

Todos aquellos que hemos tenido el placer de compartir tantas horas de trabajo juntos, todos los que le conocimos y hemos tenido el lujo de disfrutarle como persona sentimos una enorme pena por su familia y seres más queridos. Tenemos el corazón encogido.

Desde donde estés sigue cuidando de nosotros, pues los ángeles también visten de azul.

Grande como ninguno, un gran abrazo compañero, descansa en paz.

De tus compañeros de la Policía Local de Murcia"